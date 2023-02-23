Російська армія страждає від снарядного голоду: що намагається приховати путінська пропаганда

Допоки диктатор всія Росії Володимир Путін очолює «святкові» заходи до річниці повномасштабного вторгнення в Україну, між основними частинами його армії назріває величезний розкол. І не в останню чергу — через нестачу боєприпасів, яку доводиться перекривати гарматним м'ясом. Хоча і останнього стає все менше і менше. Про це детально повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Аксьонов риє окопи, а Пригожин готовий битися із Шойгу

Допоки Путін правив «бал Сатани» з нагоди «дня защітніка отєчєства» у московських «Лужніках», російські військові на різних напрямках фронту все частіше прощалися із життям. Зокрема, мова про бійців ПВК «Вагнер», у яких катастрофічно не вистачає боєприпасів. Проблема настільки велика, що Євген Пригожин, очільник групи, навіть поділився знімком ліквідованих найманців, аби розчулити аудиторію.

«Смерть всіх цих людей на совісті генералів Герасимова та Шойгу, які мають взяти автомати і самі йти на Донбас, після того як ми всі тут загинемо», — написав він, опублікувавши фото вбитих «вагнерівців».

В Міноборони Росії відреагували досить швидко, заявивши, що такі заяви є «контрпродуктивними» і покликані створити «розкол між підрозділами російського угрупування». Вочевидь, усе, що не прославляє царя і не погоджено із картинкою пропаганди, у них «розколює» суспільство. Це починає розуміти навіть Пригожин, який назвав таку поведінку «плювком в обличчя» його ПВК.

Водночас один із російських телеграм-каналів, який пов’язують із «Вагнером» - Grey Zone, — почав спростовувати й інші фейки російського військового керівництва. Зокрема, підтвердилося, що через нестачу не лише артилерійських, а й ракетних снарядів, армія РФ використовує «Точку-У». Офіційно ж російські військові заперечують, що у них є подібна техніка, звинувачуючи в таких обстрілах саме українську сторону. Так свого часу було після удару по Краматорську, через який на вокзалі загинуло понад 60, а отримали поранення – понад 120 людей.

«Сама по собі не дуже точна «Точка-У» разом із нашою не дуже точною розвідкою залітала кудись не туди, можна було сказати, що це хахли», - раптово заявив адміністратор Grey Zone, заперечивши багатомісячну пропаганду, яка лунала з боку РФ.

Отож справи із військовим забезпеченням у російських окупантів на фронті все дедалі й дедалі гірше.

Це все нацисти!

Тим часом головний бункерний дід Росії шукає ворогів в інших місцях. Зокрема, розкритикував присвоєння назви «Едельвейс» одній із бригад ЗСУ. Своє невдоволення пов’язує із тим, що саме так називалося одне із угрупувань гітлерівської армії в часи Другої світової. Чомусь про наявність такої ж бригади в армії РФ Путін благополучно забув.

Як, очевидно, і про серба Братислава Живковича, який, між іншим, був одним із слухачів промови Володимира Путіна перед Федеральними зборами. Невдоволення Заходом не завадило йому знімати російського лідера на американський iPhone та мати на собі шеврони із відверто нацистськими зображеннями. Череп із кістками, які виднілися на формі Живковича, належать до символів четників. Це сербські партизани та ополченці, а згодом націоналісти, які в 90-х роках воювали на території Югославії. Четники не цуралися участі у масових вбивствах та інших воєнних злочинах, зокрема займалися етнічними чистками мусульман в Боснії.

Сам же Живкович теж доволі скандальна особа – був одним із організаторів «референдуму» в Криму, воював на Донбасі і приєднався до повномасштабного вторгнення РФ у 2022-у. Вважає Крим та Аляску Росією, зміг пробитися до настільки близького оточення Путіна… Останнього ж, вочевидь, такі нацисти досить навіть задовольняють. Це лише «український сорт» йому чимось не вгодив. Може, тому, що в Україні нацистів нема?