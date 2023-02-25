У Данії протести проти військової допомоги Україні: роспропаганду зловили на черговій брехні

Мережею шириться черговий фейк путінської пропаганди про те, що у Данії пройшли масштабні протести проти надання військової допомоги Україні. Аби бути більш переконливими, брехуни з рф навіть додають до публікації відео нібито цих мітингів, повідомляє voxukraine.org.

Ось тільки, як вдалося з’ясувати команді VoxCheck, протестів проти надання військової допомоги Україні в Данії не було. Це неправда. На відео — протести проти скасування державного вихідного.

Ба більше, на першому відео, яким ілюструють дописи про протести, є підпис — «Тисячі вийшли на протести через пропозицію уряду Данії скасувати державне свято» («Thousands protest a bill put forward by Denmark`s government to scrap a public holiday»).

Дійсно, 6 лютого у Данії відбулися протести через пропозицію уряду скасувати державний вихідний у День Великої молитви 5 травня, щоб збільшити оборонний бюджет. Напередодні уряд Данії запропонував швидше збільшити оборонний бюджет до 2% ВВП. Щоб отримати більше податкових надходжень, уряд запропонував скасувати державний вихідний у святковий день. У відповідь на це профспілки вийшли на протести.

Друге відео також зняли під час цього протесту, на відео видно плакати схожих кольорів (рожеві та блакитні) та памʼятник, як на фото з протестів 6 лютого у репортажі Reuters.

Агресія росії щодо України згадується лише як обґрунтування, чому оборонний бюджет потрібно збільшувати. Жодної згадки про необхідність збільшити оборонний бюджет саме через військову допомогу Україні з боку уряду не було. Протестувальники навіть не згадували про це.