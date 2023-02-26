На злодії шапка горить: росіяни звинуватили Київ та Захід у мінному забрудненні України та рф

Путінські «правдолюби» поширюють у мережі інформацію про те, що США, НАТО та Євросоюз разом з офіційним Києвом нібито несуть відповідальність за мінне забруднення територій України і росії. В своїх повідомленнях рос медіа роблять посилання на заяву очільника російської делегації на переговорах у Відні з питань військової безпеки та контролю над озброєннями Костянтина Гаврилова.

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«Російські компетентні відомства на регулярній основі отримують підтвердження того, що США, НАТО та Євросоюз разом з київським режимом несуть відповідальність за забруднення територій України та російської федерації мінами іноземного виробництва, а також спричинені ними жертви серед мирних жителів», – цитує Гаврилова «РИА Новости».

Після поширення такої інформації StopFake звернувся до міжнародної благодійної організації «Екологія-Право-Людина» (ЕПЛ) з проханням дати роз’яснення, хто насправді є відповідальним за «мінне забруднення» з юридичної точки зору. Директорка цієї організації Олена Кравченко та юрисконсульт Соломія Баран з посиланням на норми міжнародного права запевняють, що «ані Україна, ані її союзники не нестимуть відповідальності за мінування території в рамках захисту України від збройної агресії рф».

Експерти ЕПЛ зазначають, що у Статтях про відповідальність держав за міжнародно-протиправні діяння, ухвалених як додаток до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 56/83 від 12 грудня 2001 року, визначаються обставини, що роблять неможливим протиправність діяння. Глава V цих Статей містить вичерпний перелік таких обставин, однією з яких є «самооборона». А стаття 21 Статей говорить: «Протиправність діяння виключається, якщо це діяння є законною мірою самооборони, вжитою відповідно до Статуту ООН».

Також експерти посилаються на статтю 51 Статуту ООН. Документ жодною мірою не зачіпає невід’ємного права на індивідуальну або колективну самооборону, якщо відбудеться збройний напад на члена організації, допоки Рада Безпеки не вживе заходів, необхідних для підтримки міжнародного миру та безпеки.

Крім цього, пояснюють в організації «Екологія-Право-Людина», на Всесвітньому саміті ООН у вересні 2005 року всі держави-члени ООН офіційно підтвердили відповідальність кожної держави за захист свого населення від геноциду, військових злочинів, етнічних чисток та злочинів проти людяності.

Саме дії росії щодо мінування території України, за твердженням експертів ЕПЛ, є відповідно до Протоколу про заборону або обмеження застосування мін, мін-пасток та інших пристроїв (з поправками, внесеними 3 травня 1996 року) порушенням вимог міжнародного права.