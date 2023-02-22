Як адвокація допоможе зробити вашу громаду здоровою?

Якщо на ці запитання, ви відповідаєте «Ні», але маєте бажання виправити ситуацію і створити кращі умови для зміцнення здоров’я людей у громаді – вам потрібно познайомитися із терміном адвокація.

Чи доступні у вашій громаді пішохідні та велосипедні доріжки, чиста питна вода, місця для фізичної активності, де можуть займатися люди різного віку та стану здоров'я? Ваші сусіди дотримуються заборони куріння та вживання алкоголю у громадських місцях? Мешканці громади мають доступ до якісної медичної допомоги та програм психічного здоров’я?

Фото: Lb.ua

Адвокація – це можливість впливати на прийняття рішення держави чи органів місцевого самоврядування через активні дії суспільства. Тобто люди можуть робити або впливати на позитивні зміни в середовищі, у якому живуть. Здебільшого рушіями цих змін є громадські активісти. Так наприклад, громадські організації та ініціативи вплинули на ухвалення Закону про заборону куріння у громадських місцях та Закону про заборону реклами тютюну.

У невеличких громадах завдяки адвокаційним кампаніям цілком можливо вирішити актуальні проблеми. До прикладу, підвищити рівень безпеки дорожнього руху чи створити доступну і безбар’єрну інфраструктуру для людей з інвалідністю.

Для успішної адвокаційної кампанії вам необхідно:

1. Сильне бажання “відремонтувати” цей світ;

2. Чітке бачення того, що потрібно змінити і до якого результату прийти;

3. Детальний план дій;

4. Партнери та однодумці;

5. Готовність системно працювати.

У практичному посібнику «Як адвокатувати питання здоров’я у громаді», який ми з колегами Центру громадського здоров’я МОЗ України, громадським холдингом “ГРУПА ВПЛИВУ” та агенцією One Health підготували в межах україно-швейцарського проєкту “Діємо для здоров’я”, ви можете знайти більше інструментів та рекомендацій для проведення адвокаційних кампаній у сфері громадського здоров’я.

Адже промоція здорового способу життя на рівні громад приносить користь великій кількості людей, а також допомагає зменшити нерівність у доступі до охорони здоров’я, спричинену різницею у доходах, освітою та іншими чинниками.

Здоровою є така громада, в якій місцеві групи з різних сфер працюють разом для профілактики захворювань і для того, щоб мешканцям був доступнішим здоровий вибір. У таких громадах легко і безпечно гуляти пішки, їздити на велосипедах, грати і проводити час в парках та публічних просторах. І насправді – це не мрії, а реальність, яку ви можете створити, доклавши певних зусиль.

Починати зміни на користь здоров'я варто саме зі своєї громади. Тим більше, що на законодавчому рівні вже створені умови - місцеві органи виконавчої влади мають активно долучатися до Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення цілей сталого розвитку. Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.07.2018 №530-р на органи місцевого самоврядування покладено завдання підтримки та пропагування здорового харчування, профілактики недостатньої фізичної активності і багато чого іншого. Інколи місцева влада сама розуміє важливість здорового способу життя та профілактики на противагу лікуванню. Тоді ви можете підтримати ініціативи влади інформаційно або у будь-який інший спосіб.

Ми можемо переконати владу ухвалити потрібне рішення, наприклад, щодо встановлення фонтанчиків питної води в усіх закладах освіти, культури, охорони здоров’я та інших громадських місцях; або можемо сприяти впровадженню заборони продажу солодких газованих напоїв у школах. Подібні зміни потребують адвокаційних зусиль, залучення засобів масової інформації та самих громадян, яких стосується ця тема. Ви можете стати ініціатором такої кампанії або ж підтримати кампанію інших людей чи організацій, які намагаються її вирішити.

Наостанок поділюся переліком сфер, покращення яких може вплинути на здоров’я всієї громади:

● Доступність та якість пішохідних зон;

● Доступність та якість велосипедних доріжок та місць для паркування велосипедів;

● Доступність зон та приміщень для фізичної активності на вулиці та в приміщенні;

● Доступ до чистої питної води;

● Доступність якісних і здорових харчових продуктів;

● Дотримання заборони куріння в громадських місцях;

● Наявність діючого моніторингу продажу тютюнових виробів та алкогольних напоїв неповнолітнім;

● Заборона продажу алкоголю в нічні години;

● Доступна та якісна медична допомога;

● Доступна та якісна допомога у сфері психічного здоров’я;

● Наявність клубів та гуртків за інтересами для людей різного віку – для занять спортом, фізичної активності, спілкування тощо;

● Наявність місцевих програм у сфері громадського здоров’я.

Якщо ви помітили у цьому переліку напрям, який вам відгукується і який можна покращити, нумо це робити. Для громади, для своїх рідних, для себе.