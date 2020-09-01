Стати інвестором у власній громаді? Простіше простого

Успішним інвестором може бути кожен, а не тільки іноземні власники великого капіталу. Більше того, саме малі інвестиції можуть відігравати ключове значення в тому, яким буде життя кожного з нас завтра. Поясню чому.

Фото: Александр Ратушняк

25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори. А це значить, що мешканці громад оберуть тих людей, які наступні п’ять років розвиватимуть інфраструктуру, відповідатимуть за роботу шкіл, лікарень, за комунальну сферу, освітлення вулиць та асфальтовані дороги. Від того, як 25 жовтня конкретно я чи ви реалізуємо своє право голосу, напряму залежатиме комфорт нашого повсякденного життя.

Протягом чотирьох років моя громадська організація разом з партнерами добивалась того, щоб кожна людина, яка мешкає на території того чи того населеного пункту, могла повноцінно впливати на місцеве самоврядування. На початку шляху нам було непросто, ми поступово здобували довіру, знаходили однодумців і доводили на багатьох рівнях, де приймають рішення, як важливо дати право голосу усім мешканцям громад, незалежно від «прописки». Якщо людина живе і працює в місті чи селі, платить там податки, то вона має право і розпоряджатися тим, куди ці гроші будуть спрямовані, вирішувати, хто прийматиме локальні управлінські рішення.

Ми пройшли цей шлях і відкрили вікно можливостей для приблизно п’ятої частини українців, які мають право голосу. Це ніби створити можливості для інвестицій. І тепер час кликати інвесторів, кожним з яких є виборець.

Вибори, як і всі інвестиційні проєкти, здатні принести видимий результат лише в перспективі, у майбутньому. Голосування - це той процес, де з краплин складається море: варто пам’ятати, що кожен голос важливий і #КоженГолосВпливає.

Отже, як виглядає інвестиція, доступна кожному і яка здатна впливати на добробут громади, де ви мешкаєте? Якщо ви живете не за місцем прописки, знадобиться п’ять хвилин вашого часу на зміну виборчої адреси у Кабінеті виборця. Жодних довідок, жодних посвідчень, жодних черг і біганини. Лише ваш персональний електронний цифровий підпис і уважність в наборі інформації по вас і вашу фактичну адресу. А наступний крок, звісно, вибори 25 жовтня і відвідування дільниці. Також можна віднести паперову заяву до відділу ведення Державного реєстру виборців за місцем проживання. Перелік адрес є тут. Головне: зробити це треба до 10 вересня (включно)!

Так, не всі інвестиції здатні принести шалені прибутки. Деякі інвестпроєкти на початку виглядають досить скромно, інші прогорають. Але якщо спостерігати за світом, де править великий капітал, після поразок люди продовжують рух і зрештою виграють. Вони відточують механізми і стають кращими, враховують помилки і йдуть на друге коло. Але вони тестують свої сили, вподобання і обирають найкращу, найефективнішу. Сьогодні час для великого тестування можливостей, які з великою ймовірністю принесуть вигоду мешканцям громад.

Інвестором може бути кожен та кожна, вкладаючи той ресурс, який у вас є. Сьогодні – це ваше виборче право. Я, як керівниця Громадського холдингу «ГРУПА ВПЛИВУ», радію результату наших інвестицій – часу і зусиль, єдності і системності роботи багатьох людей, аби внутрішньо переміщені особи та інші громадяни, які живуть “не за пропискою”, могли голосувати на місцевих виборах. Цими здобутками сьогодні може скористатися 5,5 мільйонів громадян. Тепер, друзі, крок за кожним, хто живе не за місцем реєстрації. Я запрошую вас стати інвесторами ваших локальних проєктів - громад, в яких ви живете. Витратьте кілька хвилин свого часу на прості дії: перевірте наявність ваших даних у Державному реєстрі виборців, подайте заяву про зміну виборчої адреси.