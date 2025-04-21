Справедливість нарешті відновлена: переселенці більше не зобов’язані отримувати пенсію тільки в Ощадбанку

Це більше, ніж просто технічна зміна. Це про гідність. Про справедливість. Про визнання того, що пенсіонери з ТОТ – це не просто номери в базах даних, а люди з правами, які не повинні страждати через бюрократичні обмеження чи “прописку”.

Ми чекали на цю новину довгі роки. І ось – нарешті! Тепер ті, хто проживає на тимчасово окупованій території (ТОТ), або виїхав звідти можуть отримувати пенсію без обов’язку відкривати рахунок в “Ощадбанку” та без довідки переселенця (ВПО).

Фото: Главком

Як було раніше? Роками пенсіонери, які стали внутрішньо переміщеними особами до повномасштабного вторгнення, змушені були відкривати рахунок виключно в “Ощадбанку” для отримання пенсій. Крім того, без довідки ВПО або письмової відмови від неї отримати свої гроші було неможливо. Ця вимога спричиняла чимало труднощів. Особливо болісною вона стала після повномасштабного вторгнення. Люди, які рятувалися від війни і виїжджали за кордон, втрачали довідку ВПО – і разом з нею втрачали доступ до своєї пенсії. Держава просто «відключала» їм виплати. На додачу, мешканці тимчасово окупованої території Донеччини, Луганщини та Криму (навіть ті, які не є ВПО) мали тим не менш отримувати цю довідку, щоб оформити пенсію. А це спотворювало статистику щодо кількості внутрішньо переміщених осіб та мало інші негативні наслідки.

Що змінилося? З 20 березня 2025 року набула чинності Постанова Кабінету Міністрів України № 299, яка визначила новий механізм виплати пенсій. Основні зміни, що стосуються людей, які залишились на ТОТ або виїхали на підконтрольну територію чи за кордон:

Немає обов’язку відкривати рахунки в “Ощадбанку” для отримання пенсії;

Довідка ВПО більше не потрібна для отримання пенсійних виплат;

Фізичну ідентифікацію тепер потрібно проходити один раз на рік, до 31 грудня.

Це величезний крок вперед! Це означає, що пенсіонери нарешті можуть самостійно обирати банк, у якому їм зручно отримувати виплати. Більше немає примусового зв’язку з “Ощадбанком” і довідкою ВПО. Більше немає необхідності доводити державі кожні три-шість місяців, що ти маєш право на пенсію.

Як це сталося? Ми працювали в робочій групі з Мінсоцполітики півтора роки. А до цього 8 років на всіх майданчиках вимагали скасування цих дискримінаційних норм, подавали тіньові та альтернативні звіти, виступали за кордоном, писали статті та рекомендації, проводили слухання, брали участь в різних експертних і робочих групах….

Коли я написала пост у Facebook про цю зміну, я водночас і раділа, і не вірила, і сумувала. Одна людина написала мені “не всім прижиттєво доводиться бачити справедливість”. І я розумію, що це не просто гарна фраза. Багато людей старшого віку, які стали переселенцями у 2014 році, так і не дочекалися цих змін. Я вже не кажу про тих, хто залишився на тимчасово окупованій території.

Що ще важливо знати?

Якщо ви проживаєте на ТОТ, то вам потрібно здійснювати рух коштів з пенсійного рахунку мінімум раз на півроку, якщо в ці шість місяців ви не проходили фізичну ідентифікацію. Якщо видаткові операції по картці здійснюються, то ідентифікацію можна проходити раз на рік.

Якщо ви не пройдете ідентифікацію, то з 1 січня наступного року пенсії будуть нараховуватися, але не виплачуватися, поки ви не поновите виплату.

Ідентифікацію можна пройти офлайн - у Пенсійному фонді або банку. Але також, що важливо для мешканців ТОТ та пенсіонерів за кордоном - можна пройти відеоідентифікацію або авторизуватися онлайн на порталі Пенсійного фонду з Дія.Підпис.

Якщо ви виїхали за кордон, то можна отримати посвідчення факту, що особа є живою - у закордонній дипломатичній установі України та відправити цей документ в Пенсійний фонд разом із заявою про виплату пенсії.

Людям, які проживають на ТОТ або які виїхали на підконтрольну Україні територію виплата пенсії проводиться за умови неодержання пенсії від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації. Це підтверджується повідомленням органу Пенсійного фонду в заяві про призначення, поновлення та продовження виплати пенсії.

Отже, люди, які постраждали через війну, більше не повинні втрачати свої законні пенсії через бюрократичні перепони. Ми в Громадському холдингу “ГРУПА ВПЛИВУ” та Коаліції організацій раді, що ця дискримінаційна практика нарешті відійшла в минуле. Шкода тільки, що на це пішло так багато років.

Я хочу, щоб надалі не довідки, не банки, а люди та їхні права були пріоритетом державної політики, зокрема щодо подолання наслідків війни. Дуже сподіваюсь, що застосування цих змін буде належним і недискримінаційним.