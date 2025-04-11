​Неїжпапа: крилаті ракети "Нептун" суттєво модернізували, вони мають більші здібності
​Неїжпапа: крилаті ракети "Нептун" суттєво модернізували, вони мають більші здібності
Удари по Росії. Точкова доставка демократії
Удари по Росії. Точкова доставка демократії
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
Нафтовий ринок обвалився. Росія вже втрачає десятки мільйонів доларів щодня
Нафтовий ринок обвалився. Росія вже втрачає десятки мільйонів доларів щодня
Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
Садовий повідомив про загрозу "найбільшої земельної афери десятиліть": на межі зі Львовом планують звести 5 кварталів будинків
Садовий повідомив про загрозу "найбільшої земельної афери десятиліть": на межі зі Львовом планують звести 5 кварталів будинків
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Хто, крім Насірова, хоче уникнути покарання за корупцію через мобілізацію
Хто, крім Насірова, хоче уникнути покарання за корупцію через мобілізацію
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
ГоловнаЕкономікаДержава

У першому кварталі на соцвиплати спрямовано 94,3 млрд грн

Зокрема 53,5 млрд грн було спрямовано на виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій.

У першому кварталі на соцвиплати спрямовано 94,3 млрд грн
заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев
Фото: Мінфін

У першому кварталі на соцвиплати було спрямовано 94,3 млрд грн.

Про це повідомляє Мінфін. 

“Міністерство фінансів вчасно та в повному обсязі профінансувало соцвиплати у І кварталі 2025 року. Так, із держбюджету на соцвиплати, що здійснює Мінсоцполітики, було спрямовано 94,3 млрд гривень”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема:

  • 53,5 млрд грн – на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами Пенсійного фонду;
  • 16,3 млрд грн – на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, з яких відповідні допомоги отримали понад 1,2 млн осіб, зокрема із числа ВПО;
  • 3,5 млрд грн – на підтримку понад 198 тис. малозабезпечених сімей;
  • 15,0 млрд грн – надання пільг і житлових субсидій громадянам, які отримали понад 2,7 млн домогосподарств-отримувачів пільг і житлових субсидій;
  • 5,4 млрд грн – на соціальний захист дітей та сім’ї, які спрямовано на виплату соціальних допомог більше ніж 600 тис. отримувачам;
  • 0,6 млрд грн – на соціальний захист осіб з інвалідністю.

«Міністерство фінансів забезпечує стабільність і своєчасність соціальних виплат в умовах воєнного стану. Цього року пріоритетами залишаються забезпечення виплати пенсій, соціальний захист громадян, зокрема внутрішньо переміщених осіб, та надання пільг і житлових субсидій», – повідомив заступник міністра фінансів України Роман Єрмоличев.

Він зазначив, що завдяки підтримці міжнародних партнерів у І кварталі 2025 року уряд спрямував понад 94 мільярди гривень на допомогу найбільш вразливих категорій населення.

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies