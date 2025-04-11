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Пісторіус: мир в Україні, схоже, недосяжний у найближчому майбутньому

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус запевнив у продовженні військової підтримки України та наголосив, що РФ не готова до миру.

Пісторіус: мир в Україні, схоже, недосяжний у найближчому майбутньому
Борис Пісторіус
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що мир в Україні, схоже, недосяжний у найближчому майбутньому.

Про це він сказав журналістам у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі після засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн"), передає Інтерфакс-Україна.

"Враховуючи триваючу агресію Росії проти України, ми повинні визнати, що мир в Україні, схоже, недосяжний у найближчому майбутньому", – сказав Пісторіус.

За словами міністра, "ми гарантуємо, що Україна і надалі отримуватиме вигоду від нашої спільної військової підтримки".

"Росія повинна зрозуміти, що Україна здатна продовжувати боротьбу, і ми будемо її підтримувати", – зазначив Пісторіус.

Раніше сьогодні Пісторіус повідомив, що Німеччина цього року поставить Україні ще 4 системи ППО IRIS-T і вже доставила 30 ракет Patriot. Також Німеччина сформувала дев'яту коаліцію - щодо захисту комунікацій. Вона займатиметься, зокрема, захистом від безпілотників. До коаліції приєдналися наразі 10 партнерів.

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