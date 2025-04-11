Сибіга: За місяць "перемир'я" Росія випустила по Україні майже 70 ракет і понад 2200 "шахедів"

"Сьогодні - рівно місяць, як Україна погодилася на повне тимчасове припинення вогню".

З 11 березня по 11 квітня Росія випустила по Україні майже 70 ракет різних типів, понад 2200 безпілотників "Шахед" і понад 6000 керованих авіаційних бомб, відповівши таким чином на тимчасове припинення вогню, запропоноване Сполученими Штатами.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Сьогодні минає рівно місяць, як Росія відмовилася прийняти повне тимчасове припинення вогню, запропоноване Сполученими Штатами. Рівно місяць тому, 11 березня в Джидді, Україна погодилася на таку пропозицію. Безумовно. Росія відмовилася погоджуватися, натомість висунула умови та вимоги. Водночас Росія продовжувала посилювати терор проти мирного населення", - написав він у соцмережі Х.

"Це були відповіді Росії на мирні пропозиції. Це типово для Росії: брехня, маніпуляції, продовження терору. Вже місяць можна було б дотримуватися тиші і вживати заходів з розбудови довіри для просування справедливого миру, якого прагнуть США, європейські та інші партнери", - додав міністр.

Сибіга підкреслив, що Росія є єдиною перешкодою на шляху до миру і єдиним джерелом війни.

"Нам не потрібно чекати ще один місяць, щоб посилити тиск на Москву. Росія повинна відчути справжню силу, щоб серйозно поставитися до миру", - закликав він.