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Насіров заявив, що дізнався про скасування його мобілізації із соцмереж

Ексголова ДФС зазначив, що виявив бажання служити "за власним бажанням".

Насіров заявив, що дізнався про скасування його мобілізації із соцмереж
Архівне фото
Фото: Макс Требухов

Колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров заявив, що дізнався про скасування наказу про його мобілізацію із соцмереж. 

Про це він повідомив у фейсбуці.

"Шановна спільното. Звертається до Вас солдат Роман Насіров. Вірніше, військовослужбовцем Збройних Сил я був, як я вже розумію, до вчорашнього дня, доки про це хтось не дізнався і їм це чомусь не сподобалось, і станом на зараз (через 3 дні служби, про що я дізнався з соцмереж) наказ про мою мобілізацію скасований", - написав Насіров.

Він зазначив, що останнім часом йому "присвятили багато уваги в медіа", хоча він - "простий хлопець з Чернігова, зі звичайної родини".

Насіров зазначив, що виявив бажання служити "за власним бажанням", і щоб "бути корисним і хоч якось допомогти та підмінити хлопців які служать вже 3 роки". При цьому він додав, що міг би і не йти на службу, бо має трьох неповнолітніх дітей і проблеми зі здоров'ям. Він також назвав свою справу "політично вмотивованою".

9 квітня стало відомо, що Насіров вступив до ЗСУ під час судових дебатів. ГО "Автомайдан" повідомила, що Насіров служитиме у військовій частині А0139, зокрема, в інженерно-саперній роті 101-ї окремої бригади охорони Генштабу ЗСУ. Вона базується у Києві. 

Наступного дня Військова служба правопорядку повідомила про проведення розслідування щодо призову Насірова до війська під час судового процесу проти нього.

  • Насірова звинувачують у ймовірному отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям агробарона Олега Бахматюка. У жовтні 2022 року НАБУ та САП повідомили їм про підозри.
  • З1 жовтня 2022 року Насірова заарештували. 
  • У травні 2023 року справу Насірова про найбільший хабар в історії України скерували до ВАКС. 
  • Ексголова ДФС у травні 2024 року вийшов із СІЗО. За нього внесли 55 млн грн застави.
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