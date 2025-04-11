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Україна отримає від Британії пакет військової допомоги на 580 млн доларів

Загалом на цей рік передбачено підтримку до 4,5 мільярда фунтів стерлінгів.

Україна отримає від Британії пакет військової допомоги на 580 млн доларів

Агенція Reuters повідомила, що уряд Великої Британії анонсував новий пакет військової допомоги для України, вартість якого складає 450 мільйонів фунтів або ж 580 мільйонів доларів. 100 мільйонів з цієї суми буде надано за сприяння Норвегії.

Міністр оборони Сполученого Королівства Джон Гілі розповів про пакет допомоги напередодні того, як у п'ятницю в Брюсселі він разом з німецьким колегою Борисом Пісторіусом головуватиме на зустрічі Контактної групи у форматі "Рамштайн". У четвер урядовець вже провів засідання міністрів "коаліції охочих" щодо майбутньої миротворчої місії в Україні.

За словами Гілі, "не можна забувати про війну, тому на фронт вирушають нові поставки, які мають допомогти українцям у боротьбі". Політик сподівається, що Контактна група зможе сприяти найсильнішій позиції України у переговорах та чинити тиск на Москву щодо завершення війни.

Загалом цьогоріч Велика Британія зобов'язалася надати Україні військову підтримку на суму до 4,5 мільярда фунтів стерлінгів.

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