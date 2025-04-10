Володимир Зеленський доручив підготувати українські пакети санкцій щодо тіньового флоту РФ.

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні 19 квітня.

«Я доручив також підготувати наші, українські, санкційні пакети – є відповідне обґрунтування від спецслужб, це сильні пакети – і щодо тіньового танкерного флоту, який Москва використовує, щоб фінансувати війну, і щодо пропагандистів війни – тих, хто фактично намагається послаблювати наш захист і допомагати Росії, і також щодо деяких функціонерів – це відомі всім українцям прізвища, мали вплив», - розповів глава держави.

Президент сказав, що наразі триває підготовка відповідних указів.

«Ми працюємо також, щоб синхронізувати наші санкційні пакети з рішеннями партнерів передусім у Євросоюзі та інших сильних юрисдикціях світу», - додав Зеленський.