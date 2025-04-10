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Зеленський доручив підготувати українські пакети санкцій щодо тіньового флоту РФ

Триває підготовка відповідних указів.

Зеленський доручив підготувати українські пакети санкцій щодо тіньового флоту РФ
Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Володимир Зеленський доручив підготувати українські пакети санкцій щодо тіньового флоту РФ.

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні 19 квітня.

«Я доручив також підготувати наші, українські, санкційні пакети – є відповідне обґрунтування від спецслужб, це сильні пакети – і щодо тіньового танкерного флоту, який Москва використовує, щоб фінансувати війну, і щодо пропагандистів війни – тих, хто фактично намагається послаблювати наш захист і допомагати Росії, і також щодо деяких функціонерів – це відомі всім українцям прізвища, мали вплив», - розповів глава держави.

Президент сказав, що наразі триває підготовка відповідних указів.

«Ми працюємо також, щоб синхронізувати наші санкційні пакети з рішеннями партнерів передусім у Євросоюзі та інших сильних юрисдикціях світу», - додав Зеленський.

  • У листопаді 2024 року Сполучені Штати Америки ввели санкції щодо компаній і танкерів, які перевозили російську нафту. Обмеження застосували щодо трьох юридичних осіб і арештували три судна, які перевозили російську сиру нафту за ціною, що перевищує встановлену цінову стелю.
  • У січні 2025-го США ввели жорсткіші санкції, що стосувалися понад 180 танкерів, які перевозять російську нафту, а також російських постачальників морського страхування.
  • У грудні минулого року українська розвідка опублікувала дані 238 танкерів "тіньового флоту" РФ. Згодом на порталі War & Sanctions ГУР опублікувала дані ще 57 капітанів та 45 морських суден російського тіньового танкерного флоту. Таким чином, у розділі "Морські судна" стала доступною інформація про 782 судна та 100 капітанів.
  • У лютому стало відомо, що європейські країни ведуть кулуарні переговори щодо масштабних “захоплень” московських танкерів в Балтійському морі і розробляють відповідне законодавство, щоб додати юридичної ваги цим зусиллям.
  • Пропозиції, які розглядають, включають використання міжнародного права для захоплення суден з “екологічних або піратських причин”. У разі невдачі країни можуть самостійно запровадити національні закони, щоб конфіскувати “більше кораблів у морі”.
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