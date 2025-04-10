Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
​Неїжпапа: крилаті ракети "Нептун" суттєво модернізували, вони мають більші здібності
​Неїжпапа: крилаті ракети "Нептун" суттєво модернізували, вони мають більші здібності
Удари по Росії. Точкова доставка демократії
Удари по Росії. Точкова доставка демократії
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
ЗМІ: Допінг-проба "Б" Михайла Мудрика була позитивною
ЗМІ: Допінг-проба "Б" Михайла Мудрика була позитивною
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року
Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами, артилерією та ракетою

У Дніпрі загинула людина і ще 5 отримали поранення.

Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами, артилерією та ракетою
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини 10 квітня 2025 року
Фото: Сергій Лисак

Весь день 10 квітня російська окупаційна армія атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Крім Нікополя, від російських обстрілів потерпали Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Окупанти били по Нікопольщині артилерією та понад 30 дронами.

Обстрілами були пошкоджені магазин, два приватні будинки, дві господарські споруди, три підприємства та інфраструктура.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Крім того, росіяни вдарили ракетою по Дніпру, де загинула людина і відомо про 5 поранених. Жінка 55 років перебуває у важкому стані, решта у стані середньої тяжкості. Рятувальники продовжують ліквідувати пожежу, яка виникла на інфраструктурному об'єкті. 

Лисак також уточнив, що внаслідок ворожої атаки у Нікополі постраждали 13 людей. П’ятеро поранених госпіталізовані, з них четверо – у важкому стані. 16-річного хлопця та чоловіка старшого віку направили до медзакладів Дніпра, інші потерпілі будуть лікуватись вдома.

﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies