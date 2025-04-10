Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами, артилерією та ракетою

У Дніпрі загинула людина і ще 5 отримали поранення.

Весь день 10 квітня російська окупаційна армія атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Крім Нікополя, від російських обстрілів потерпали Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Окупанти били по Нікопольщині артилерією та понад 30 дронами.

Обстрілами були пошкоджені магазин, два приватні будинки, дві господарські споруди, три підприємства та інфраструктура.

Крім того, росіяни вдарили ракетою по Дніпру, де загинула людина і відомо про 5 поранених. Жінка 55 років перебуває у важкому стані, решта у стані середньої тяжкості. Рятувальники продовжують ліквідувати пожежу, яка виникла на інфраструктурному об'єкті.

Лисак також уточнив, що внаслідок ворожої атаки у Нікополі постраждали 13 людей. П’ятеро поранених госпіталізовані, з них четверо – у важкому стані. 16-річного хлопця та чоловіка старшого віку направили до медзакладів Дніпра, інші потерпілі будуть лікуватись вдома.