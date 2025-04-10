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Генштаб ЗСУ: на Покровський і Торецький напрямки припало найбільше російських атак

Крім того, ворог збільшив кількість атак до восьми на Лиманському напрямку.

Генштаб ЗСУ: на Покровський і Торецький напрямки припало найбільше російських атак
українська армія
Фото: Генштаб

Станом на 16:00 10 квітня на фронті відбулися 85 бойових зіткнень. 

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Постраждали від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони населених пунктів України, серед яких: Проходи, Есмань, Бобилівка, Кучерівка, Яструбщина, Уланове, Мар’їне Сумської області; Тимоновичі Чернігівської області. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Сумщини, зокрема Петрушівка, Осоївка, Угроїди, Мала Рибиця, Проходи та Великий Прикіл.

На Харківському напрямку Сили оборони відбили два ворожі штурми поблизу Вовчанська.

На Куп’янському ворог протягом дня чотири рази намагався просунутися до наших позицій у напрямку Піщаного та в районі Загризового. Три бойові зіткнення тривають досі.

Росіяни збільшили кількість атак до восьми на Лиманському напрямку, атакував поблизу населених пунктів Нове, Ямполівка та в бік Дронівки, Греківки, Ольгівки, Котлярівки, Новомихайлівки, чотири бої наразі ще тривають.

На Сіверському противник здійснив за сьогодні вже чотири атаки, три з яких українські воїни вже відбили. Підрозділи окупантів намагаються просунутися у бік Григорівки та в районах Білогорівки і Верхньокам’янського.

На Краматорському наші захисники відбили три атаки ворога, противник проводив наступальні дії поблизу Білої Гори та Курдюмівки.

На Торецькому ворог 16 разів намагався просунутися в районах населених пунктів Дружба та Торецьк. На даний час тривають три бойові зіткнення.

На Покровському ворог 27 разів розпочинав зіткнення різної інтенсивності в бік Олександрополя, Сергіївки, Котлярівки та поблизу населених пунктів Єлизаветівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Преображенка, Андріївка, Богданівка. Наші захисники відбили 22 ворожі атаки.

На Новопавлівському українські захисники відбили дві атаки противника поблизу населеного пункту Костянтинопіль та в напрямку Багатиря, одна атака досі триває.

На Гуляйпільському в районі Привільного завершилися три бойові зіткнення. Водночас, авіаударів некерованими ракетами зазнали населені пункти Новодарівка та Гуляйполе.

На Придніпровському ворог провів дві марні спроби просунутись до позицій українських захисників.

На Курщині українські захисники відбили шість атак загарбників. Крім того, ворог здійснив 23 авіаційні удари, скинувши 34 керовані авіаційні бомби, а також завдав 207 артилерійських обстрілів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню.

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