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До суду передали справу окупантів, які в Ізюмі катували і ґвалтували жінку

Потерпіла є мамою українського правоохоронця, її тримали у катівні з 1 по 10 липня 2022 року. 

До суду передали справу окупантів, які в Ізюмі катували і ґвалтували жінку
ідентифіковані російські окупанти
Фото: Офіс генпрокурора

Прокурори Харківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох окупантів, які в Ізюмі катували та один із них зґвалував маму українського правоохоронця. 

Як повідомили у Офісі генпрокурора, їх звинувачують у жорстокому поводженні з цивільним населенням і вчиненні інших порушень законів та звичаїв війни за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Обвинувачені – стрілець-помічник гранатометника 1 стрілецького відділення 3 стрілецького взводу 1 стрілецької роти 3 стрілецького батальйону 204 полку «днр» та командир розвідувальної групи 607 центру спеціального призначення північно-кавказького округу федеральної служби військ національної гвардії РФ. 

У липні 2022 року в Ізюмі обвинувачені разом з іншими окупантами вдерлись до будинку, де проживала жінка – мати українського правоохоронця. Вони її затримали та відвезли до катівні, облаштованої на території залізничної лікарні. Бойовик «днр» систематично ґвалтував жінку та вчиняв щодо неї дії сексуального характеру. Крім того, він здійснював психологічний тиск на жінку: погрожував вбити, а також повністю роздягнути, прив’язати її на площі, сфотографувати та надіслати фото сину-правоохоронцю.

Під час проведення одного з допитів окупанти приєднали дроти до ніг потерпілої та увімкнули струм. Потерпіла зазнавала сильного фізичного болю, декілька разів падала на підлогу, але її змушували вставати та повторно завдавали удари струмом.

Також окупанти вдягнули жінці кайданки на руки, протигаз на обличчя, підвісили за наручники до стелі та били паском по тілу.

Потерпілу тримали у катівні з 1 по 10 липня 2022 року. Під час незаконного увʼязнення через завдані психічні травми жінка здійснила спробу самогубства.

Обвинувачені перебувають у розшуку. Триває ідентифікація всіх окупантів, причетних до вчинення вказаного злочину. 

  • Раніше правоохоронці ідентифікували кадирівця з чеченського спецпідрозділу "Ахмат", який викрав і три доби ґвалтував неповнолітніх дівчат під час окупації Миколаївщини. 
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