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Підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон залишили під вартою до 8 червня

Таке рішення прийняв Шевченківський районний суд Львова.

Підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон залишили під вартою до 8 червня
В'ячеслав Зінченко під час засідання
Фото: Суспільне Львів

Сьогодні, 9 квітня, Шевченківський районний суд Львова подовжив тимання під вартою підозрюваного у вбивстві мовознавиці, громадської діячки Ірини Фаріон.

Про це пише Суспільне. 

В'ячеслава Зінченка залишили під вартою до 8 червня. 

Засідання розпочалося о 10:35. Один з адвокатів В'ячеслава Зінченка, Ігор Сулима, не присутній на засіданні. На слухання приїхав інший захисник – Юрій Немировський.

В'ячеслав Зінченко повідомив, що його прибуття затримали через те, що йому надавали медичну допомогу. Перед початком засідання вдвокат зазначив, що його підзахисний погано почувається.

О 10:55 суд пішов у нарадчу кімнату.

Після повернення суддя оголосив, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для В'ячеслава Зінченка продовжили до 8 червня.

На попередньому засіданні, яке відбулося 2 квітня, суд продовжив розгляд доказів у справі. Також суд не задовольнив клопотання захисту про переведення В'ячеслава Зінченка в одиночну камеру.

Справа Фаріон

  • В Ірину Фаріон стріляли у Львові 19 липня минулого року, поблизу її будинку. Жінка померла в лікарні. 21 липня правоохоронці опублікували фото підозрюваного.
  • "Слідство інфо" повідомило, що затриманий - 18-річний студент Дніпровського державного університету внутрішніх справ  Вячеслав Зінченко. За даними журналістів, він стежив за сторінкою блогера, який критикував Фаріон та поширював конспірологічні і неонацистські погляди. До Львова він приїхав потягом, де орендував три квартири. У його телефоні виявили "інструкцію ЦРУ і КДБ" та переписку із критикою "правих" в Україні. Перед убивством чоловік маскувався і використовував різний одяг. 
  • 25 липня підозрюваного затримали в Дніпрі. Зінченко заперечив свою провину. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. 
  • Слідство розглядає кілька мотивів вбивства, зокрема громадська та політична діяльність Фаріон і особиста неприязнь. Також слідчі не виключають у вбивстві "російський слід".
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