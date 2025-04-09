Підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон залишили під вартою до 8 червня

Сьогодні, 9 квітня, Шевченківський районний суд Львова подовжив тимання під вартою підозрюваного у вбивстві мовознавиці, громадської діячки Ірини Фаріон.
Про це пише Суспільне.
В'ячеслава Зінченка залишили під вартою до 8 червня.
Засідання розпочалося о 10:35. Один з адвокатів В'ячеслава Зінченка, Ігор Сулима, не присутній на засіданні. На слухання приїхав інший захисник – Юрій Немировський.
В'ячеслав Зінченко повідомив, що його прибуття затримали через те, що йому надавали медичну допомогу. Перед початком засідання вдвокат зазначив, що його підзахисний погано почувається.
О 10:55 суд пішов у нарадчу кімнату.
Після повернення суддя оголосив, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для В'ячеслава Зінченка продовжили до 8 червня.
На попередньому засіданні, яке відбулося 2 квітня, суд продовжив розгляд доказів у справі. Також суд не задовольнив клопотання захисту про переведення В'ячеслава Зінченка в одиночну камеру.
Справа Фаріон
- В Ірину Фаріон стріляли у Львові 19 липня минулого року, поблизу її будинку. Жінка померла в лікарні. 21 липня правоохоронці опублікували фото підозрюваного.
- "Слідство інфо" повідомило, що затриманий - 18-річний студент Дніпровського державного університету внутрішніх справ Вячеслав Зінченко. За даними журналістів, він стежив за сторінкою блогера, який критикував Фаріон та поширював конспірологічні і неонацистські погляди. До Львова він приїхав потягом, де орендував три квартири. У його телефоні виявили "інструкцію ЦРУ і КДБ" та переписку із критикою "правих" в Україні. Перед убивством чоловік маскувався і використовував різний одяг.
- 25 липня підозрюваного затримали в Дніпрі. Зінченко заперечив свою провину. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.
- Слідство розглядає кілька мотивів вбивства, зокрема громадська та політична діяльність Фаріон і особиста неприязнь. Також слідчі не виключають у вбивстві "російський слід".