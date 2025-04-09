Підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон залишили під вартою до 8 червня

В'ячеслав Зінченко під час засідання

Сьогодні, 9 квітня, Шевченківський районний суд Львова подовжив тимання під вартою підозрюваного у вбивстві мовознавиці, громадської діячки Ірини Фаріон.

Про це пише Суспільне.

В'ячеслава Зінченка залишили під вартою до 8 червня.

Засідання розпочалося о 10:35. Один з адвокатів В'ячеслава Зінченка, Ігор Сулима, не присутній на засіданні. На слухання приїхав інший захисник – Юрій Немировський.

В'ячеслав Зінченко повідомив, що його прибуття затримали через те, що йому надавали медичну допомогу. Перед початком засідання вдвокат зазначив, що його підзахисний погано почувається.

О 10:55 суд пішов у нарадчу кімнату.

Після повернення суддя оголосив, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для В'ячеслава Зінченка продовжили до 8 червня.

На попередньому засіданні, яке відбулося 2 квітня, суд продовжив розгляд доказів у справі. Також суд не задовольнив клопотання захисту про переведення В'ячеслава Зінченка в одиночну камеру.

Справа Фаріон