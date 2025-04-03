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Депутата із Кіровоградщини та його спільників судитимуть за закупівлю неякісного одягу для ЗСУ

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Депутата із Кіровоградщини та його спільників судитимуть за закупівлю неякісного одягу для ЗСУ
Судитимуть ділків із Кіровоградщини, які закупили неякісний одяг для ЗСУ
Фото: ДБР

Правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно депутата однієї з міських рад Кіровоградщини та його спільників, які організували схему постачання для військових одягу неналежної якості.

Як повідомили у ДБР, обвинувальний акт направлено до суду.

Через постачання неякісного одягу державі було завдано збитків на понад 11 млн гривень, а ще майже 10 млн гривень зловмисники планували привласнити. 

Встановили, що депутат, який одночасно був власником і керівником приватного підприємства, дізнавшись про майбутні закупівлі одягу для військових з Херсонщини, вирішив використати ситуацію для особистого збагачення.До цього він залучив свого знайомого, призначивши його директором іншого підконтрольного підприємства, а також бухгалтерку цієї фірми.

Ділки закуповували дешевий одяг без відповідних сертифікатів відповідності стандартам Міністерства оборони. Продукція лише зовні нагадувала військову форму, однак не відповідала вимогам щодо якості та функціональності.

Усі троє фігурантів наразі перебувають під вартою. Їм інкримінується:

  • заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем,
  • складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів,
  • вчинення злочину у складі організованої групи (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

Для забезпечення відшкодування завданих збитків на майно фігурантів накладено арешт на суму 25 млн гривень.Санкції інкримінованих статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • Перед судом постане директорка приватного підприємства, яке поставило одній із військових частин Дніпропетровщини неякісний військовий одяг на 140 млн гривень.
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