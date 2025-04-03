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У Міноборони назвали військові спеціальності, які найбільше цікавлять добровольців

Найбільше попиту у центрах рекрутингу мають спеціальності, що пов’язані з БПЛА.

У Міноборони назвали військові спеціальності, які найбільше цікавлять добровольців
Український військовий із дроном
Фото: Міноборони

Міністерство оборони України проаналізувало військові спеціальності, які обрали добровольці, що звернулися до центрів рекрутингу української армії і назвало найпопулярніші. 

"З початку відкриття першого центру у лютому 2024 року, найбільший попит мали спеціальності, що пов’язані з БПЛА. 16% від всіх кандидатів, що вже отримали посаду у підрозділах Сил оборони України, вирішили обрати саме цей напрямок", – йдеться у повідомленні оборнного відомства. 

Далі йдуть водії (15%) та стрілецькі спеціальності (14%). 9% претендентів отримали штабні посади. По 6% – артилерія та зв’язок (зокрема, кіберзв’язок). Ще 5% кандидатів, що оформили документи через центри рекрутингу, обрали медичні посади (бойові медики, фельдшери, медсестри, лікарі).

Загалом перелічені спеціальності складають 71% серед усіх добровольців, які завершили оформлення до Сил оборони України через центри рекрутингу.

В Україні наразі працює 49 рекрутингових центрів української армії, зокрема один онлайн-центр. Вони переважно розташовані у приміщеннях ЦНАПів. Тут всі охочі можуть отримати консультацію щодо приєднання до Сил оборони України на умовах конфіденційності.

На території центрів заборонено проведення мобілізаційних заходів та вручення повісток групами оповіщення.

  • Центри рекрутингу пропонують понад 10 000 вакансій у різних військових формуваннях, зокрема у Збройних силах України, Національній гвардії, Державній прикордонній службі та СБУ. 
  • Перший в Україні центр рекрутингу відкрили у Львові в лютому 2024 року. 
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