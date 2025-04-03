Від російських атак на Харківщині постраждали семеро людей, серед них – дитина

Окупанти пошкодили будинки, авто, будинок культури, через обстріли виникли пожежі в екосистемах.

Від російських атак на Харківщині упродовж доби постраждали семеро людей, серед них – 10-річна дитина.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові дрони росіян влучили у сходи підземного пішохідного переходу, на територію приватного домоволодіння, – там пошкодження скління вікон будинку. Внаслідок дронового удару горіла трава на злітній смузі на площі 2 га.

Також російський безпілотник пошкодив у місті 6 домоволодінь. Унаслідок іншого влучання БпЛА горіло дерево, пошкоджено приватний будинок.

Крім цього у Харкові дрон поцілив у житловий 16-поверховий будинок. Відбулося влучання в стіну на рівні 8-го поверху будинку. Пошкоджено 6 автомобілів, стіна, фасади та скління 3-х будинків. Постраждало 5 осіб, у тому числі 10-річна дитина.

У Дергачах пошкоджено приватний будинок. Постраждав 57-річний чоловік. У с.Черкаська Лозова унаслідок обстрілу горіли залишки БПЛА.

А в с. Андріївка унаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль ВАЗ, 9 приватних будинків місцевий будинок культури по вул. Центральній. Постраждав 59-річний чоловік. Перед цим у селі внаслідок обстрілу горіла трава та очерет на площі 2 га.

У с. Садовод внаслідок обстрілу пошкоджено скління будинку, гараж та господарчу споруду. У Олександрівці унаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося два боєзіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ та у бік Кам’янки.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Загризове та Нова Кругляківка.