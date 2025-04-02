Головне за середу, 2 квітня: удар "Молнією" по багатоповерхівці в Харкові, атака на Дніпропетровщину, понад 190 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 191 бойове зіткнення, ворожі обстріли, Зеленський в Дніпрі. Яким запам’ятається 1134-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 на фронті відбулося 191 бойове зіткнення.

На Покровському напрямку з початку доби відбулось 69 боєзіткнень.

На Курщині - 25.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні 24 рази штурмували позиції наших оборонців поблизу Торецька, Озарянівки, Диліївки, Кримського та Леонідівки.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 2 квітня – в новині.

Станом на 19:10, пожежу, яка виникла через удар по Кривому Рогу, рятувальники загасили. Вибуховою хвилею у місті пошкоджені спортзал, вікна в адмінбудівлі та багатоповерхівках. Постраждалих вже 14. Ще чотири людини убиті, повідомляли в Офісі генпрокурора.

Серед потерпілих є діти.

Упродовж дня російські війська атакували також Нікопольський та Синельниківський райони. Ворог застосував БпЛА, КАБи та бив з артилерії, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

На Нікопольщині через ворожі обстріли поранень зазнали чоловік і жінка 51 та 77 років. На Синельниківщині – 56-річна місцева мешканка.

Більше інформації – в новині.

Російські війська 2 квітня ударили безпілотником типу "Молнія" по багатоповерхівці в Харкові.

Станом на 17:10 кількість постраждалих зросла до пʼяти.

Подробиці – в новині.

Володимир Зеленський із робочою поїздкою відвідав місто Дніпро, де зустрівся з бійцями, які відновлюються після поранень.

За словами глави держави, у Дніпрі зафіксували один з найвищих показників порятунку поранених. «Хочу подякувати нашим лікарям, усім медичним працівникам, працівницям, які рятують наших хлопців, наших дівчат, наших військових і всіх, хто постраждав від російських ударів. Один із найбільших результатів у порятунку життів наших людей саме тут, у Дніпрі, – більш ніж 40 тисяч поранених, 96 % урятували. Хочу за це подякувати вам – просто молодці. Всі лікарі, хірурги, усім, хто підтримує, – дякую», - сказав Зеленський.

Президент повідомив, що вручив воїнам державні нагороди, а також обговорив із ветеранами ініціативу ТитаниUA.

Більше інформації – в новині.

Україна не може конкурувати з Росією щодо запасів копалин, але може дати США низку стратегічних переваг. Про це в інтерв'ю LB.ua заявила виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України Ксенія Оринчак.

«США та їхні союзники вже запровадили жорсткі санкції проти Росії, включно з обмеженнями на технології та фінансування видобувного сектору. Навіть якщо окремі компанії (США) теоретично зацікавилися б російськими покладами, юридичні й політичні ризики наразі переважають потенційні вигоди (для Штатів)», — розповіла вона.

Подробиці – в новині та в інтерв’ю.

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