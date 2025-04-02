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В Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3

Льотчик бомбардувальника загинув.

В Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3
У Росії впав літак Ту-22М3, архівне фото
Фото: росЗМІ

Російський літак Ту-22М3 зазнав аварії в Іркутській області.

Про це повідомляють російські пропагандисти з посиланням на російське Міноборони.

Зазначається, що Ту-22М3 впав у безлюдній місцевості, на землі руйнувань немає. Причиною аварії попередньо стала технічна несправність. Пожежі на місці падіння літака немає.

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Пошуково-рятувальна бригада прибула на місце падіння Ту-22М3 та евакуює екіпаж, який встиг катапультуватись. Льотчик загинув.

  • 24 березня російський бойовий літак Су-25 зазнав аварії при виконанні планового навчально-тренувального польоту і впав на території Приморського краю.
  • 18 березня в Ленінградській області Росії розбився військовий вертоліт Мі-28. Весь екіпаж загинув.
  • 19 квітня минулого року у Ставропольському краї Росії впав літак Ту-22М3, який вночі бив по Україні ракетами.
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