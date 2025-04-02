В Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3

Російський літак Ту-22М3 зазнав аварії в Іркутській області.
Про це повідомляють російські пропагандисти з посиланням на російське Міноборони.
Зазначається, що Ту-22М3 впав у безлюдній місцевості, на землі руйнувань немає. Причиною аварії попередньо стала технічна несправність. Пожежі на місці падіння літака немає.
Пошуково-рятувальна бригада прибула на місце падіння Ту-22М3 та евакуює екіпаж, який встиг катапультуватись. Льотчик загинув.
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