В Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3

Російський літак Ту-22М3 зазнав аварії в Іркутській області.

Про це повідомляють російські пропагандисти з посиланням на російське Міноборони.

Зазначається, що Ту-22М3 впав у безлюдній місцевості, на землі руйнувань немає. Причиною аварії попередньо стала технічна несправність. Пожежі на місці падіння літака немає.

Пошуково-рятувальна бригада прибула на місце падіння Ту-22М3 та евакуює екіпаж, який встиг катапультуватись. Льотчик загинув.