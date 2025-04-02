"АТЕШ": росіяни відмовляються евакуювати поранених бійців з поля бою на Запоріжжі

Командування ЗС РФ відмовилося від евакуації поранених солдатів з поля бою на Запорізькому напрямку.

Про це інформує партизанський рух "АТЕШ".

Агент "АТЕШ" з числа військовослужбовців 70-го МСП ВС РФ повідомляє, що командування прийняло рішення відмовитися від евакуації ранених солдатів.

В Запорізькій області окупанти все частіше використовують тактику малих груп без застосування техніки. Відповідно, у разі поранення ніхто не виїзжатиме і не забиратиме солдатів з пораненнями.

"Якщо командування раніше, хоча б на словах давало надію на повернення зі штурмом, то тепер відкритим текстом заявляє, що у поранених немає шансів. Таке відношення серйозно підірвало моральний стан солдатів. Багато хто шукає можливість уникнути таких наказів або перевестись в інші підрозділи", — додають в "АТЕШ".