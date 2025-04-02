ОВА: із чотирьох громад Донеччини за тиждень примусово евакуйовали 66 дітей з родинами

У двох громадах були також випадки повторної евакуації.

Впродовж минулого тижня з чотирьох громад Донецької області, які входять до переліку зони бойових дій, евакуювали 66 дітей з родинами.

Про це повідомляє Донецька ОВА.

"Новий етап евакуації родин з дітьми у примусовий спосіб розпочався в окремих населених пунктах чотирьох громад. Впродовж тижня, що минув, були евакуйовані 66 дітей з родинами. З Лиманської громади евакуювали 3 дітей, з Криворізької — 2 дітей, з Добропільської — 15 дітей, з Дружківської громади — 37 дітей", — йдеться у повідомленні ОВА.

У двох громадах були також випадки повторної евакуації, коли родина, що раніше виїхала, повернулась додому і тепер знову потрапила під евакуацію в примусовий спосіб.

З Комарської громади повторно вивезена 1 дитина, з Шахівської — 4 дитини.

За даними ОВА, на підконтрольній українській владі території Донеччини залишаються проживати близько 284 тисяч цивільних мешканців. З них 21 940 – це діти. У 17 громадах, територія яких визнана зоною активний бойових дій, населення складає 29 730 жителів. Діти на цій території проживають тільки в Лиманській громаді, їх 212.

Наразі примусова евакуація родин з дітьми відбувається з населених пунктів, розташованих за 10 км від лінії фронту. Але цю відстань планується збільшити до 15 км.