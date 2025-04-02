Трамп назвав засудження Ле Пен у Франції "дуже великою справою"
Трамп назвав засудження Ле Пен у Франції "дуже великою справою"
Про «духівника» Трампа
Про «духівника» Трампа
Рокер, який пив віскі, перетворився на найнебезпечнішого лідера ісламістів у Західній Африці
Рокер, який пив віскі, перетворився на найнебезпечнішого лідера ісламістів у Західній Африці
Про артилерію ворога: дефіцит стволів і корейські снаряди
Про артилерію ворога: дефіцит стволів і корейські снаряди
Чи допоможе вогнегасник, якщо в будинок прилетіло. Що з тривожним рюкзаком і коли вдома є тварини — поради рятувальників
Чи допоможе вогнегасник, якщо в будинок прилетіло. Що з тривожним рюкзаком і коли вдома є тварини — поради рятувальників
FT: США вимагають від європейських компаній-партнерів відмовитись від програм інклюзивності
FT: США вимагають від європейських компаній-партнерів відмовитись від програм інклюзивності
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
У Литві знайшли тіло четвертого зниклого солдата-американця
У Литві знайшли тіло четвертого зниклого солдата-американця
Духовний радник Трампа Марк Бернс: українські солдати на передовій не просять грошей, вони просять танки, винищувачі та ППО
Духовний радник Трампа Марк Бернс: українські солдати на передовій не просять грошей, вони просять танки, винищувачі та ППО
ГоловнаСуспільствоПодії

Бізнесмен і четверо військових посадовців отримали підозри за неякісний мед для військової частини на Львівщині

Постачальник через нестачу продукції вирішив її розбавити.

Бізнесмен і четверо військових посадовців отримали підозри за неякісний мед для військової частини на Львівщині
повідомлення про підозру

Підприємцю та чотирьом військовим посадовцям повідомили про підозру через постачання неякісного меду для потреб армії на 30,5 млн грн.

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Фігурують у справі директор запорізького підприємства, командир військової частини з Одещини, його заступник, начальник бактеріологічного відділення лабораторії безпечності харчових продуктів та його заступниця.

Підприємцю інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, а військовим посадовцям – недбале ставлення до військової служби, що призвело до тяжких наслідків (ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 425 КК України).

За версією слідства, у 2023 році бізнесмен уклав договір з військовою частиною на постачання квіткового меду. Оскільки в нього не було достатньої кількості продукту, він розбавив його іншими компонентами, щоб знизити собівартість та збільшити масу.

Військові посадовці, відповідальні за перевірку продукції, не здійснили належного контролю та підписали документи про відповідність товару стандартам ДСТУ. На основі їхніх висновків понад мільйон 20-грамових стіків з неякісним медом надійшли до військової частини на Львівщині.

Директора підприємства затримали, правоохоронці вирішують питання про запобіжні заходи та можливе відсторонення підозрюваних військових від посад.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies