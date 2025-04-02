Бізнесмен і четверо військових посадовців отримали підозри за неякісний мед для військової частини на Львівщині

Постачальник через нестачу продукції вирішив її розбавити.

Підприємцю та чотирьом військовим посадовцям повідомили про підозру через постачання неякісного меду для потреб армії на 30,5 млн грн.

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Фігурують у справі директор запорізького підприємства, командир військової частини з Одещини, його заступник, начальник бактеріологічного відділення лабораторії безпечності харчових продуктів та його заступниця.

Підприємцю інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, а військовим посадовцям – недбале ставлення до військової служби, що призвело до тяжких наслідків (ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 425 КК України).

За версією слідства, у 2023 році бізнесмен уклав договір з військовою частиною на постачання квіткового меду. Оскільки в нього не було достатньої кількості продукту, він розбавив його іншими компонентами, щоб знизити собівартість та збільшити масу.

Військові посадовці, відповідальні за перевірку продукції, не здійснили належного контролю та підписали документи про відповідність товару стандартам ДСТУ. На основі їхніх висновків понад мільйон 20-грамових стіків з неякісним медом надійшли до військової частини на Львівщині.

Директора підприємства затримали, правоохоронці вирішують питання про запобіжні заходи та можливе відсторонення підозрюваних військових від посад.