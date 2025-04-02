Сили оборони: на Куп'янському і Новопавлівському напрямках росіяни найбільш активні

Активні ворожі бойові дії ворог проводить на Покровському і Тореьцкому напрямках.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" найбільша активність ворога спостерігається на Покровському та Торецькому. Водночас Сили оборони завдають ворогу втрат.

Про це в ефірі заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, пише Укрінформ.

"Гарячим залишається Новопавлівський напрямок, гаряче на Донецькому, Куп’янському напрямках, куди росіяни намагаються перекинути війська через Оскіл. Трішки менше — на Сіверському", — повідомляє Трегубов.

За словами військового, лідерами по бойовій активності ворога залишаються Покровський та Торецький напрямки.

За словами Трегубова, на Лиманському напрямку "росіяни отримали прочухана від 3-ї штурмової. Після цього вони посилили тиск, щоб відбивати ті позиції, які частково втратили. В цілому напрямок не найбільш інтенсивний, але характеризується цікавими моментами. Наприклад, використанням легкої техніки більш активно, ніж на інших напрямках".

Армія РФ продовжує спроби встановити міст для переправи через Оскіл на Харківщині.

"Вони намагаються постійно наводити нові понтони, тут ніякого секрету немає. Наші постійно знищують все, але у росіян головна ціль – закинути якомога більше сил на західний берег", — сказав речник.