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Війна. Покровський напрямок

Важкий, та швидкий, захищений, але вразливий: командир танку розповідає про роботу на нулі без GPS та танкові двобої

Та чому членам екіпажу важливо володіти спеціальностями побратимів.

Важкий, та швидкий, захищений, але вразливий: командир танку розповідає про роботу на нулі без GPS та танкові двобої
Джексон

Танк - це втілення крайнощів. Важкий, але швидкий, гарно захищений, але вразливий для багатьох засобів ураження, феноменально небезпечний - але такий, що викликає у свого екіпажу мало не ніжність. Своєю чергою екіпаж танку - це добре спрацьована команда, де кожен має розуміти побратима. В бою буває різне.

Як працюють танки, як орієнтуватись на місцевості без GPS, коли сидиш у велетенській машині з кепським оглядом, і чому кожен член екіпажу танку має володіти не лише своєю спеціальністю, а й спеціальностями побратимів - розповідає танкіст на позивний Джексон в спільному проєкті LB.ua та ОСУВ “Хортиця” “Війна. покровський напрямок”.

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