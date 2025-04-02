Головне за ніч та ранок середи, 2 квітня: атака дронів на Харків, майже 180 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 176 бойових зіткнень, бої на Покровському та Лиманському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, вибухи в Росії.

Уночі росіяни атакували Харків безпілотниками. Унаслідок ворожих обстрілів постраждали люди, зокрема троє дітей. Також окупанти атакували область, повідомили начальник ОВА Олег Синєгубов та Офіс Генпрокурора.

За даними прокуратури, під прицілом ворога був Холодногірський район міста. Девʼять мирних жителів, серед яких 9-місячний та 7-річний хлопчики, а також дівчина 16 років, зазнали гострої реакції на стрес.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 176 боєзіткнень, 64 із них – на Покровському напрямку.

На Курському напрямку минулої доби відбулося 18 боєзіткнень.

Сили оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1410 окупантів, 10 танків, 24 бойові броньовані машини, 24 артилерійські системи та 41 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн. Від початку вторгнення російська армія втратила близько 918 180 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Окупанти запустили по Україні 74 ударні дрони, ППО збила 41 із них.

Ще 20 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Вартість мінеральних ресурсів України може сягати приблизно 15 трлн доларів. Від початкових геологічних досліджень до промислового видобутку може минути від 10 до 20 років.

Про це в інтерв'ю LB.ua заявила виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України Ксенія Оринчак.

Докладніше – в новині.

Інтерв`ю читайте сьогодні на сайті LB.ua.

У ніч на 2 квітня російські міста Курськ і Таганрог зазнали масштабної атаки ударними безпілотниками. В обох випадках місцевій владі довелося оголошувати евакуацію.

Над Курськом пролунало близько 15 вибухів. Уламки БПЛА, за повідомленням виконувача обов'язків губернатора, впали на дах житлового будинку. На час роботи спецслужб відселили 60 мешканців.

У Таганрозі влада була змушена запровадити режим надзвичайної ситуації. Збитий дрон завдав пошкоджень стінам багатоповерхівки. 85 мешканців тимчасово евакуювали. Губернатор переконує, що від комунікацій будинок не відключали, а головні конструкції не постраждали.

У Сенаті США у вівторок представили двопартійний законопроєкт, що передбачає значне посилення санкційного режиму проти Росії за відмову від мирної угоди з Україною.

Як пише The Washington Times, авторами документа виступили республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блюменталь. Законопроєкт вже отримав підтримку близько 50 сенаторів з приблизно рівним представництвом обох партій.

У спільній заяві парламентарі зазначили, що вважають Росію агресором та вимагають негайного завершення "жахливої війни та путінської агресії" з унеможливленням її повторення у майбутньому.

Пропозиції сенаторів містять застосування безпрецедентного мита у 500% на товари з країн, які купуватимуть у Росії нафту, газ, уран та інші природні ресурси.

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