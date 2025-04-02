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Окупанти запустили по Україні 74 ударні дрони, ППО збила 41 із них

Ще 20 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені. 

Окупанти запустили по Україні 74 ударні дрони, ППО збила 41 із них
війна з Росією
Фото: Генштаб

Уночі росіяни атакували територію України 74 ударними безпілотниками. ППО збила 41 із них. Ще 20 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені. 

Про це розповіли у Повітряних силах.

"У ніч на 2 квітня 2025 року (із 20.00 1 квітня) противник атакував 74-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда — Крим", – зазначено у повідомленні. 

Станом на 09.00 підтверджено збиття 41 ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні та сході країни.

20 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені  (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Донеччина та Одещина.

Фото: Повітряні сили
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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