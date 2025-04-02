Сенатори представили двопартійний законопроєкт про санкції проти РФ

У Сенаті США у вівторок було презентовано двопартійний законопроєкт, що передбачає значне посилення санкційного режиму проти Росії за відмову від мирної угоди з Україною.

Як пише The Washington Times, авторами документа виступили республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блюменталь. Законопроєкт вже отримав підтримку близько 50 сенаторів з приблизно рівним представництвом обох партій.

У спільній заяві парламентарі зазначили, що вважають Росію агресором та вимагають негайного завершення "жахливої війни та путінської агресії" з унеможливленням її повторення у майбутньому.

Пропозиції сенаторів містять застосування безпрецедентного мита у 500% на товари з країн, які купуватимуть у Росії нафту, газ, уран та інші природні ресурси.