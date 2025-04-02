Про артилерію ворога: дефіцит стволів і корейські снаряди
Про артилерію ворога: дефіцит стволів і корейські снаряди
FT: США вимагають від європейських компаній-партнерів відмовитись від програм інклюзивності
FT: США вимагають від європейських компаній-партнерів відмовитись від програм інклюзивності
Чи допоможе вогнегасник, якщо в будинок прилетіло. Що з тривожним рюкзаком і коли вдома є тварини — поради рятувальників
Чи допоможе вогнегасник, якщо в будинок прилетіло. Що з тривожним рюкзаком і коли вдома є тварини — поради рятувальників
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Рокер, який пив віскі, перетворився на найнебезпечнішого лідера ісламістів у Західній Африці
Рокер, який пив віскі, перетворився на найнебезпечнішого лідера ісламістів у Західній Африці
Трамп назвав засудження Ле Пен у Франції "дуже великою справою"
Трамп назвав засудження Ле Пен у Франції "дуже великою справою"
Духовний радник Трампа Марк Бернс: українські солдати на передовій не просять грошей, вони просять танки, винищувачі та ППО
Духовний радник Трампа Марк Бернс: українські солдати на передовій не просять грошей, вони просять танки, винищувачі та ППО
Трамп незадоволений заявами України та Росії про війну
Трамп незадоволений заявами України та Росії про війну
Росія не збирається зупинятися
Росія не збирається зупинятися
ГоловнаСуспільствоВійна

Сенатори представили двопартійний законопроєкт про санкції проти РФ

Деякі норми є безпрецедентними.

Сенатори представили двопартійний законопроєкт про санкції проти РФ
Сенат США

У Сенаті США у вівторок було презентовано двопартійний законопроєкт, що передбачає значне посилення санкційного режиму проти Росії за відмову від мирної угоди з Україною.

Як пише The Washington Times, авторами документа виступили республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блюменталь. Законопроєкт вже отримав підтримку близько 50 сенаторів з приблизно рівним представництвом обох партій.

У спільній заяві парламентарі зазначили, що вважають Росію агресором та вимагають негайного завершення "жахливої війни та путінської агресії" з унеможливленням її повторення у майбутньому.

Пропозиції сенаторів містять застосування безпрецедентного мита у 500% на товари з країн, які купуватимуть у Росії нафту, газ, уран та інші природні ресурси. 

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies