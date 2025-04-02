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Сенатор-демократ встановив рекорд, виголосивши антитрампівську промову

Корі Букер виступав понад одну добу.

Сенатор-демократ встановив рекорд, виголосивши антитрампівську промову
Сенатор Корі Букер
Фото: EPA/UPG

Представник штату Нью-Джерсі у Сенаті США, демократ Корі Букер переписав книгу рекордів американської політики, встановивши нове досягнення за тривалістю промови у верхній палаті Конгресу.

Як пише Associated Press, політик отримав слово ще у понеділок увечері і пообіцяв не сходити з трибуни, поки буде "фізично на це спроможний". Упродовж понад 24 годин 55-річний колишній футболіст критикував президента Дональда Трампа та його соратника Ілона Маска, попереджав про конституційну кризу та закликав колег з Демократичної партії "поглянути у дзеркало та зрозуміти, ким ми є".

Увесь цей час сенатор лише пив воду і залишався на ногах, як того вимагає регламент Сенату. Однопартійці допомагали йому, час від часу задаючи запитання - за парламентськими правилами, цей час усе одно зараховувався до виступу. 

Увечері у вівторок Букер побив рекорд 1957 року, коли сенатор-сегрегаціоніст Стром Турмонд промовою тривалістю понад 24 години намагався відкласти ухвалення законопроєкту про громадянські права.  

Демократи сподіваються, що рекордна промова їхнього колеги зможе "надихнути американців на протистояння Трампу та його режиму". Букера тепер розглядають як одного з лідерів партії.

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