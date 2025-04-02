WP: Волц та його помічники використовували Gmail для обговорення чутливих тем

Радник з питань нацбезпеки ризикує вже вдруге потрапити в епіцентр скандалу.

Видання The Washington Post отримало з власних джерел інформацію про використання чиновниками Білого дому особистих акаунтів сервісу електронної пошти Gmail для вирішення державних питань.

Як стверджують журналісти, радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волц та його помічники обговорювали у незахищеному листуванні військові позиції та системи озброєння Сполучених Штатів, а також поширювали документи, включно з робочим графіком.

Експерти з кібербезпеки вважають це кричущим порушенням принципів захисту конфіденційної інформації, адже комерційні поштові платформи не мають наскрізного шифрування, яким забезпечені внутрішні урядові системи.

Речник Ради національної безпеки США Браян Г'юз заявив, що звинувачення на адресу Волца у надсиланні секретної інформації з особистого акаунту не відповідають дійсності.

Радник Трампа нещодавно став головним фігурантом скандалу щодо обговорення воєнних планів США у месенджері Signal, де до закритого чату за участю чиновників потрапив журналіст Джеффрі Голдберг. У Білому домі інцидент нині вважають закритим, минулося без кадрових рішень.