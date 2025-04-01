Білий дім назвав скандал з чатом у Signal закритим

Без звільнень та з кроками, які "гарантуватимуть, щоб це не повторилося".

Речниця президента США Дональда Трампа Керолайн Лівітт під час брифінгу для преси заявила, що скандал з додаванням журналіста у таємний військовий чат в месенджері Signal "вважається закритим".

Як пише Fox News, в адміністрації глави держави не відбулося відставок, і господар Білого дому продовжує вважати радника з питань національної безпеки Майка Волца, який припустився помилки, частиною своєї команди.

За словами Лівітт, "були зроблені кроки, щоб гарантувати, що дещо подібне більше не зможе повторитися". Голова пресслужби наголосила, що Трамп, Волц та інші посадовці у сфері безпеки "чудово працюють разом".

Раніше у ЗМІ з'являлися повідомлення про те, що співробітники Білого дому вважають Майка Волца "ідіотом" через включення до таємного чату редактора видання The Atlantic. Журналісти стверджували, що віцепрезидент США Джей Ді Венс та керівниця апарату адміністрації С'юзі Вайлз радили Трампу звільнити Волца.