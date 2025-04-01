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SpaceX звернулась до Трампа з проханням про звільнення від мит деякої продукції з Китаю

Обладнання використовується для виробництва терміналів Starlink.

SpaceX звернулась до Трампа з проханням про звільнення від мит деякої продукції з Китаю
Ілюстративне фото
Фото: Facebook/Михайло Федоров

Компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска прагне уникнути мит на деяке обладнання, імпортоване з Китаю.

Про це повідомляє The Telegraph.

“Ракетна компанія звернулася до уряду США з проханням про звільнення від мит двох одиниць виробничого обладнання китайського виробництва, яке використовується для виробництва широкосмугових терміналів для супутникового інтернет-бізнесу Starlink”, - йдеться у повідомленні.

Компанія заявила, що наразі не може закупити обладнання, яке використовується для друку та пайки друкованих плат в США і що воно допомагає підтримувати американське виробництво.

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Йдеться про промислову паяльну систему, виготовлену американською компанією Illinois Tool Works, яку виробляють в Китаї. Друга одиниця обладнання - машина для друку на друкованих платах, виготовлена в Китаї японською компанією Fuji.

При цьому система Fuji доступна з альтернативних джерел за межами США, але лише за вищою ціною.

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