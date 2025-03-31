Кожного дня “шахеди”: як живе і працює Старокостянтинів під постійними атаками росіян
Кожного дня “шахеди”: як живе і працює Старокостянтинів під постійними атаками росіян
Внаслідок різанини на вулиці в Амстердамі поранені 5 людей
Внаслідок різанини на вулиці в Амстердамі поранені 5 людей
Трамп заявив NBC News, що “розлючений” на Путіна і пригрозив додатковими тарифами на нафту
Трамп заявив NBC News, що “розлючений” на Путіна і пригрозив додатковими тарифами на нафту
Зеленський оприлюднив декларацію про доходи та витрати за 2024 рік
Зеленський оприлюднив декларацію про доходи та витрати за 2024 рік
«Безсмертні» паркувальники: Чому пожежні машини не можуть потрапити в двори і хто винен, що нема парковок
«Безсмертні» паркувальники: Чому пожежні машини не можуть потрапити в двори і хто винен, що нема парковок
Генштаб розповів про наслідки масованого обстрілу Полтави
Генштаб розповів про наслідки масованого обстрілу Полтави
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
FT: США вимагають від європейських компаній-партнерів відмовитись від програм інклюзивності
FT: США вимагають від європейських компаній-партнерів відмовитись від програм інклюзивності
Гетманцев: МВФ переніс для України строки 4-х діючих маяків, що свідчить про затримку реалізації реформ
Гетманцев: МВФ переніс для України строки 4-х діючих маяків, що свідчить про затримку реалізації реформ
ГоловнаСвіт

Ізраїль запропонував продовжити перемир'я в Газі за умови звільнення приблизно половини заручників

Повернення заручників має відбутись під час перемир'я, яке триватиме від 40 до 50 днів.

Ізраїль запропонував продовжити перемир'я в Газі за умови звільнення приблизно половини заручників
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Ізраїль запропонував продовжити перемир’я в Газі в обмін на повернення приблизно половини заручників, які залишилися у ХАМАС.  

Про це повідомляє Reuters.

Пропозиція передбачає повернення половини з 24 заручників, які, ймовірно, ще живі в Смузі Гази, і приблизно половини з 35, які вважаються мертвими.

Повернення заручників має відбутись під час перемир'я, яке триватиме від 40 до 50 днів.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Ізраїльська пропозиція передбачає тимчасове припинення вогню, а не довготривалий мир. Його умови доведеться обговорювати окремо.

  • Керівництво ХАМАС заявило про погодження на пропозицію посередників щодо припинення вогню у Смузі Гази, що може свідчити про перехідний етап.
  • 29 березня ізраїльські військові розпочали нову операцію у місті Рафах для "розширення зони безпеки" на півдні Смуги Гази.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies