Ізраїль запропонував продовжити перемир'я в Газі за умови звільнення приблизно половини заручників

Повернення заручників має відбутись під час перемир'я, яке триватиме від 40 до 50 днів.

Ізраїль запропонував продовжити перемир’я в Газі в обмін на повернення приблизно половини заручників, які залишилися у ХАМАС.

Про це повідомляє Reuters.

Пропозиція передбачає повернення половини з 24 заручників, які, ймовірно, ще живі в Смузі Гази, і приблизно половини з 35, які вважаються мертвими.

Повернення заручників має відбутись під час перемир'я, яке триватиме від 40 до 50 днів.

Ізраїльська пропозиція передбачає тимчасове припинення вогню, а не довготривалий мир. Його умови доведеться обговорювати окремо.