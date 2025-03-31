Ізраїль запропонував продовжити перемир'я в Газі за умови звільнення приблизно половини заручників

Ізраїль запропонував продовжити перемир’я в Газі в обмін на повернення приблизно половини заручників, які залишилися у ХАМАС.
Про це повідомляє Reuters.
Пропозиція передбачає повернення половини з 24 заручників, які, ймовірно, ще живі в Смузі Гази, і приблизно половини з 35, які вважаються мертвими.
Повернення заручників має відбутись під час перемир'я, яке триватиме від 40 до 50 днів.
Ізраїльська пропозиція передбачає тимчасове припинення вогню, а не довготривалий мир. Його умови доведеться обговорювати окремо.
- Керівництво ХАМАС заявило про погодження на пропозицію посередників щодо припинення вогню у Смузі Гази, що може свідчити про перехідний етап.
- 29 березня ізраїльські військові розпочали нову операцію у місті Рафах для "розширення зони безпеки" на півдні Смуги Гази.