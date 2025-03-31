Польща підписала зі США угоду про постачання комплектуючих для ППО Patriot на 2 млрд доларів

Угода включатиме постачання тренажерів, які дозволять польським військовим тренуватися у відбитті симульованих повітряних атак.

Презентація американської зенітно-ракетної системи MIM-104 Patriot у Центрі польової підготовки в Торуні, Польща, 14 жовтня 2022

Польща та США підписали угоду про постачання для польської армії логістичного та навчального пакетів Patriot. Сумма контракту складає 2 млрд доларів.

Про це повідомляє Укрінформ.

Договір підписали у межах реалізації другої фази програми “Вісла” із захисту повітряного простору Польщі. Раніше цю угоду парафувала американська сторона.

Прем'єр Польщі Дональд Туск зазначив, що підписання угоди є “підтвердженням багаторічної і щораз інтенсивнішої співпраці із США у сфері безпеки”.

Міністр оборони польщі Косіняк-Камиш уточнив, що угода включатиме постачання обладнання для ЗРК Patriot, зокрема тренажерів, які дозволять польським військовим тренуватися у відбитті симульованих повітряних атак.

Польща є другою країною у світі після США, яка має ЗРК Patriot у найсучаснішій версії з інтегрованою системою бойового управління протиповітряною та протиракетною обороною. Друга фаза програми “Вісла” передбачає купівлю шести батарей із такими системами.