«Безсмертні» паркувальники: Чому пожежні машини не можуть потрапити в двори і хто винен, що нема парковок
«Безсмертні» паркувальники: Чому пожежні машини не можуть потрапити в двори і хто винен, що нема парковок
Генштаб розповів про наслідки масованого обстрілу Полтави
Генштаб розповів про наслідки масованого обстрілу Полтави
Трамп заявив NBC News, що “розлючений” на Путіна і пригрозив додатковими тарифами на нафту
Трамп заявив NBC News, що “розлючений” на Путіна і пригрозив додатковими тарифами на нафту
Кожного дня “шахеди”: як живе і працює Старокостянтинів під постійними атаками росіян
Кожного дня “шахеди”: як живе і працює Старокостянтинів під постійними атаками росіян
FT: США вимагають від європейських компаній-партнерів відмовитись від програм інклюзивності
FT: США вимагають від європейських компаній-партнерів відмовитись від програм інклюзивності
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Зеленський оприлюднив декларацію про доходи та витрати за 2024 рік
Зеленський оприлюднив декларацію про доходи та витрати за 2024 рік
Гетманцев: МВФ переніс для України строки 4-х діючих маяків, що свідчить про затримку реалізації реформ
Гетманцев: МВФ переніс для України строки 4-х діючих маяків, що свідчить про затримку реалізації реформ
Внаслідок різанини на вулиці в Амстердамі поранені 5 людей
Внаслідок різанини на вулиці в Амстердамі поранені 5 людей
ГоловнаСвіт

США підтвердили загибель трох військових у Литві, тривають пошуки

Трьох військовослужбовців армії США знайшли мертвими.

США підтвердили загибель трох військових у Литві, тривають пошуки
Військові навчання США на полігоні Пабраде
Фото: D. Umbraso / LRT

Трьох військових армії США, які зникли на навчаннях у Литві, знайшли мертвими. Наразі триває пошук четвертого військовослужбовця.

Про це повідомляє Командування армії США у Європі та Африці.

"Сьогодні, 31 березня, у Литві було знайдено мертвими трьох солдатів армії США, які входили до бойової групи 1-ї бронетанкової бригади 3-ї піхотної дивізії", — ідеться у повідомленні.

За інформацією Командування, імена трьох загиблих у Литві військовослужбовців США не розголошуються до повідомлення родичам. Пошуки четвертого солдата досі тривають.

Американські військові зникли вранці 25 березня на своїй броньованій ремонтно-евакуаційній машині M88A2 "Геркулес" під час виконання завдання з ремонту та буксирування знерухомленої тактичної машини.

  • 25 березня четверо військовослужбовців армії США зникли безвісти в Литві в районі навчань поблизу Пабраде. Видання LRT повідомляло, що зник також один гусеничний транспорт. Джерела медіа зазначають, що військові загинули, однак офіційного підтвердження немає.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies