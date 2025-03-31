США підтвердили загибель трох військових у Литві, тривають пошуки

Трьох військових армії США, які зникли на навчаннях у Литві, знайшли мертвими. Наразі триває пошук четвертого військовослужбовця.
Про це повідомляє Командування армії США у Європі та Африці.
"Сьогодні, 31 березня, у Литві було знайдено мертвими трьох солдатів армії США, які входили до бойової групи 1-ї бронетанкової бригади 3-ї піхотної дивізії", — ідеться у повідомленні.
За інформацією Командування, імена трьох загиблих у Литві військовослужбовців США не розголошуються до повідомлення родичам. Пошуки четвертого солдата досі тривають.
Американські військові зникли вранці 25 березня на своїй броньованій ремонтно-евакуаційній машині M88A2 "Геркулес" під час виконання завдання з ремонту та буксирування знерухомленої тактичної машини.
- 25 березня четверо військовослужбовців армії США зникли безвісти в Литві в районі навчань поблизу Пабраде. Видання LRT повідомляло, що зник також один гусеничний транспорт. Джерела медіа зазначають, що військові загинули, однак офіційного підтвердження немає.