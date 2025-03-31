США підтвердили загибель трох військових у Литві, тривають пошуки

Трьох військових армії США, які зникли на навчаннях у Литві, знайшли мертвими. Наразі триває пошук четвертого військовослужбовця.

Про це повідомляє Командування армії США у Європі та Африці.

"Сьогодні, 31 березня, у Литві було знайдено мертвими трьох солдатів армії США, які входили до бойової групи 1-ї бронетанкової бригади 3-ї піхотної дивізії", — ідеться у повідомленні.

За інформацією Командування, імена трьох загиблих у Литві військовослужбовців США не розголошуються до повідомлення родичам. Пошуки четвертого солдата досі тривають.

Американські військові зникли вранці 25 березня на своїй броньованій ремонтно-евакуаційній машині M88A2 "Геркулес" під час виконання завдання з ремонту та буксирування знерухомленої тактичної машини.