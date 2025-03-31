ВООЗ: точна кількість загиблих і поранених унаслідок землетрусу в М'янмі невідома

Точна кількість загиблих та поранених унаслідок землетрусу в М'янмі залишається невідомою. Число потерпілих може зрости в найбільш постраждалих від катастрофи районах Мандалай, Сікайна, Нейп'їдо, вважає Всесвітня організація охорони здоров'я, яка готує нову гуманітарну допомогу для країни.
ВООЗ повідомила, що зараз пораненими є тисячі людей, але точну кількість не озвучила. Пошукова операція триває.
"Лікарні переповнені тисячам потерпілих, яким потрібна медична допомога. Є величезна потреба в допомозі з травмами і хірургією, засобами для переливання крові, анестетиками, основними ліками, керуванням масивом потерпілих, безпечною водою і санітарією, ментальним здоров'ям і психосоціальною підтримкою серед іншого", – повідомили в організації.
Про кількість загиблих у їхній публікації не йдеться, та військова влада М'янми, що керує нею з 2021 року, говорила про понад 1700 жертв.
"Ситуація в М’янмі викликає занепокоєння з огляду на величезний попит на і без того нестабільну охорону здоров’я в районах, уражених конфліктом. За оцінками, до цього землетрусу в 2025 році в М’янмі гуманітарної допомоги потребували 12,9 мільйона людей", – йдеться у повідомленні ВООЗ.
- Землетрус у М'янмі та Таїланді стався в п'ятницю, 28 березня. Протягом годин інформація про кількість жертв та поранених у М'янмі, керованій хунтою, була невідома. Однак згодом військовий керівник озвучив число у понад 100 загиблих, а вже згодом кількість зросла до більш ніж тисячі. У Таїланді загинули не менше 19 людей.