ВООЗ: точна кількість загиблих і поранених унаслідок землетрусу в М'янмі невідома

Точна кількість загиблих та поранених унаслідок землетрусу в М'янмі залишається невідомою. Число потерпілих може зрости в найбільш постраждалих від катастрофи районах Мандалай, Сікайна, Нейп'їдо, вважає Всесвітня організація охорони здоров'я, яка готує нову гуманітарну допомогу для країни.

ВООЗ повідомила, що зараз пораненими є тисячі людей, але точну кількість не озвучила. Пошукова операція триває.

"Лікарні переповнені тисячам потерпілих, яким потрібна медична допомога. Є величезна потреба в допомозі з травмами і хірургією, засобами для переливання крові, анестетиками, основними ліками, керуванням масивом потерпілих, безпечною водою і санітарією, ментальним здоров'ям і психосоціальною підтримкою серед іншого", – повідомили в організації.

Про кількість загиблих у їхній публікації не йдеться, та військова влада М'янми, що керує нею з 2021 року, говорила про понад 1700 жертв.

"Ситуація в М’янмі викликає занепокоєння з огляду на величезний попит на і без того нестабільну охорону здоров’я в районах, уражених конфліктом. За оцінками, до цього землетрусу в 2025 році в М’янмі гуманітарної допомоги потребували 12,9 мільйона людей", – йдеться у повідомленні ВООЗ.