Анонсовані Трампом мита США можуть торкнутися Тайваню

Анонсовані президентом США Дональдом Трампом мита, які він збирається запровадити 2 квітня, можуть торкнутися і Тайваню.

Як пише Reuters, президент країни Лай Цінде зустрівся з високопоставленими посадовими особами в неділю ввечері, щоб обговорити можливий вплив тарифів США та отримати оновлену інформацію щодо планів на випадок надзвичайних ситуацій. Там розглядають різні сценарії щодо анонсованих Штатами мит.

Лай наказав вжити "найкращих можливих заходів" для забезпечення інтересів Тайваню та економічної і фінансової стабільності, а також надати потужну підтримку та допомогу галузям, які можуть постраждати.

На думку тайванських чиновників, мита не торкнуться електронної промисловості зокрема через те, що виробник мікросхем TSMC на початку цього місяця отримав нові інвестиції в США на 100 мільярдів доларів.

Представники адміністрації Трампа зокрема і міністр фінансів Скотт Бессент, заявили, що взаємні тарифи США зосереджуватимуться на 15 країнах, які мають найвище сальдо торгівлі зі Сполученими Штатами. Бессент назвав ці країни "брудною п'ятнадцяткою", але не озвучив перелік. Згідно з даними Бюро перепису населення США, Тайвань є однією із таких країн. До списку також включені Китай і Південна Корея, а також ЄС.

Тайвань має велике позитивне сальдо торгівлі зі Сполученими Штатами, яке минулого року зросло на 83%, при цьому експорт острова до США досяг рекордної позначки в 111,4 мільярда доларів, завдяки попиту на високотехнологічну продукцію, таку як напівпровідники.Це сектор, у якому Тайвань домінує.

У неділю Трамп заявив, що взаємні мита, які він збирається оголосити цього тижня, стосуватимуться всіх країн, а не лише меншої групи з 10-15 країн із найбільшим торговим дисбалансом.