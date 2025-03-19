WP: У Білому домі готують нові тарифи на імпорт на трильйони доларів

Співробітники Білого дому готуються запровадити нові тарифи на більшу частину імпорту до 2 квітня. Цей день раніше президент США Дональд Трамп назвав "Днем визволення".

Про це пише The Washington Post.

За перші два місяці перебування на посаді президент підвищив мита на імпорт із Китаю, Мексики та Канади на суму приблизно 800 мільярдів доларів. Ці тарифи спричинили "хвилю фондового ринку" та підвищили ризики рецесії в США, і спровокували "помсту" торгових партнерів.

Незважаючи на реакцію, старші радники Трампа зараз публічно обіцяють прописати нові тарифи, які торкнуться торгівлі Штатів із більшістю країн. Джерело видання, знайоме з внутрішнім плануванням підтвердило, що офіційні особи адміністрації готують мита на "трильйони" доларів на імпорт.

Імовірність того, що тарифи Трампа подвояться, викликала занепокоєння економістів і деяких республіканців у Конгресі. А інші союзники Білого дому стурбовані матеріально-технічними проблемами складного "нового режиму" оподаткування імпорту.

"Ми точно не знаємо, що вони збираються робити, але судячи з того, що вони говорять, функціонально це звучить як нові тарифи на весь імпорт із США", – прокоментував імовірні зміни аналітик з економічної політики Apricitas Economics Джозеф Політано.

У виданні кажуть, що внутрішня підготовка свідчить про те, що Трамп "залишається непохитним" у своєму прагненні змінити світовий торговий порядок, незважаючи на "поглиблення занепокоєння серед союзників на Капітолійському пагорбі та Уолл-стріт і відверту лють з-за кордону".

Запровадження нових податків на інші товари може вимагати місяців підготовчої роботи.

Представники адміністрації спочатку розглянули пропозицію згрупувати всіх торгових партнерів в три групи: високу, середню і низьку, і призначити відповідну тарифну ставку. Але ідея була відхилена на користь калібрування нової тарифної ставки для кожного торгового партнера.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив в ефірі Fox Business у вівторок, що адміністрація "розглядатиме широкий спектр факторів при визначенні тарифів". Зокрема США присвоять кожній країні номер відвисокого до низького, і це допоможе визначити відповідну тарифну ставку. Він висловив припущення, що багато тарифів не набудуть чинності, оскільки країни погодяться змінити власні імпортні мита до оголошення 2 квітня.

Трамп раніше заявив, що мита необхідні, щоб заохотити компанії перенести виробництво назад у США та змусити іноземних торгових партнерів піти на поступки.

Хоча багато країн захищають певні ринки високими торговельними бар’єрами, більшість розвинутих економік зберігають подібні розміри тарифів. Зокрема середній тариф США становить 2,2 %. За даними Світової організації торгівлі, в Японії він становить 1,9%, а в Європейському Союзі – 2,7%.

Взаємний план Трампа міг би повернути середній тариф США до рівня початку 1930-х років у близько 20 відсотків. Такі дії Трампа будуть безпрецедентними, і багато експертів стверджують, що президент не має повноважень вводити такі масштабні тарифи без схвалення Конгресу.

За даними одного із джерел, чиновники адміністрації обговорюють, на які законні повноваження може посилатися президент, щоб запровадити взаємну систему тарифів.

Згідно з чинним торговим законодавством, Трамп має повноваження негайно вводити деякі мита, наприклад, на товари з Китаю, які підпадають під розслідування торговельної практики Китаю в 2018 році. Закон про торгівлю 1930 року дозволяє президенту вводити мита до 50 відсотків на товари з країни, яка, на його думку, дискримінує американські товари.