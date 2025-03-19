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The Times: ЄС не прийме російську вимогу не озброювати Україну

На саміті країн Євросоюзу збираються вкотре засвідчити незмінність позиції: Україна має право боротися, і їй у цьому допомагатимуть. 

The Times: ЄС не прийме російську вимогу не озброювати Україну
Фото: EPA/UPG

Європа відкине вимогу російського президента стосовно зупинки західної військової допомоги Україні. Відповідну заяву збираються зробити на брюссельській конференції, пише The Times.

Драфт спільної заяви за результатами заходу декларує "постійну і непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів". У заяві країни ЄС наголосять на тому, що українці мають бути в максимально сильному становищі. 

"ЄС зберігає свій підхід «мир через силу», який вимагає, щоб Україна займала найсильнішу можливу позицію, маючи власну міцну військову та оборонну спроможність як важливий компонент", – додали в проєкті.

Там додали, що ЄС залишається відданим і в координації з партнерами і союзниками надаватиме подальшу підтримку Україні та її людям, які захищаються від агресії Росії. 

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