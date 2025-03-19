The Times: ЄС не прийме російську вимогу не озброювати Україну

Європа відкине вимогу російського президента стосовно зупинки західної військової допомоги Україні. Відповідну заяву збираються зробити на брюссельській конференції, пише The Times.
Драфт спільної заяви за результатами заходу декларує "постійну і непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів". У заяві країни ЄС наголосять на тому, що українці мають бути в максимально сильному становищі.
"ЄС зберігає свій підхід «мир через силу», який вимагає, щоб Україна займала найсильнішу можливу позицію, маючи власну міцну військову та оборонну спроможність як важливий компонент", – додали в проєкті.
Там додали, що ЄС залишається відданим і в координації з партнерами і союзниками надаватиме подальшу підтримку Україні та її людям, які захищаються від агресії Росії.