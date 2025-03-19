Спокуса не реформувати освіту, бо це складно, обернеться тим, що ми відстанемо ще більше
Спокуса не реформувати освіту, бо це складно, обернеться тим, що ми відстанемо ще більше
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Дмитро Самофалов офіційно став виконувачем обов’язків керівника департаменту охорони здоров’я Міноборони
Дмитро Самофалов офіційно став виконувачем обов’язків керівника департаменту охорони здоров’я Міноборони
Бессент розповів про доручення Трампа про нові санкції проти Росії: обмеження на 10 з 10
Бессент розповів про доручення Трампа про нові санкції проти Росії: обмеження на 10 з 10
Анастасія Коновалова: «За прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тис. Такої катастрофи ще не було»
Анастасія Коновалова: «За прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тис. Такої катастрофи ще не було»
Трамп провів розмову з Путіним (оновлено)
Трамп провів розмову з Путіним (оновлено)
Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні
Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні
Буде зроблено в Європі. Союзники США відмовляються від американської зброї
Буде зроблено в Європі. Союзники США відмовляються від американської зброї
Порошенко вважає, що Україні треба забути слова "наступальна операція"
Порошенко вважає, що Україні треба забути слова "наступальна операція"
ГоловнаСвіт

Зеленський і Трамп сьогодні матимуть розмову: говоритимуть про майбутні кроки

Український президент також сподівається почути деталі про вчорашню розмову з Путіним. 

Зеленський і Трамп сьогодні матимуть розмову: говоритимуть про майбутні кроки
Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Президент України Володимир Зеленський нині проведе розмову з американським колегою Дональдом Трампом. Дзвінок відбудеться наступного дня після розмови Трампа з Путіним.

Зеленський і Трамп обговорять деталі, зокрема наступних кроків. Про це український президент повідомив на брифінгу в Фінляндії.

"Ми сьогодні з ним будемо обговорювати деталі, я думаю, деталі наступних кроків, – сказав Зеленський.

Він вважає, що у Джидді була дійсно хороша зустріч команд і вважаю, що все правильно йшло, аби не Росія, яка завжди незадоволена, коли щось іде правильно. 

Зеленський сподівається також почути деталі розмови Трампа і Путіна. Він сказав, що вночі команди України і США вже контактували, тож з певними деталями він обізнаний. Але хотів би говорити про деталі, коли матиме прямий діалог із Трампом. 

Україна готова відправити технічну команду на перемовини про наступні кроки. Коли ця зустріч відбудеться і в якому форматі – президент повідомить згоден.

Розмова Трампа і Путіна

Через тиждень після результативної зустрічі української і американської делегації в Джидді Дональд Трамп поговорив телефоном із Путіним. Цю розмову він анонсував ще 12 березня, але реалізували її лише вчора.

Росія фактично відкинула пропозицію Штатів, на яку раніше погодився Київ – повністю припинити вогонь по всій лінії зіткнення на 30 діб. Вона погодилася не бити по енергетиці і інфраструктурі, але того ж вечора завдала удару дронами. 

Також Москва висунула ультиматуми як для часткового припинення вогню (зупинка мобілізації і переозброєння), так і повного (повна зупинка надання іноземної допомоги і розвідданих). 

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies