Зеленський і Трамп сьогодні матимуть розмову: говоритимуть про майбутні кроки

Український президент також сподівається почути деталі про вчорашню розмову з Путіним.

Президент України Володимир Зеленський нині проведе розмову з американським колегою Дональдом Трампом. Дзвінок відбудеться наступного дня після розмови Трампа з Путіним.

Зеленський і Трамп обговорять деталі, зокрема наступних кроків. Про це український президент повідомив на брифінгу в Фінляндії.

"Ми сьогодні з ним будемо обговорювати деталі, я думаю, деталі наступних кроків, – сказав Зеленський.

Він вважає, що у Джидді була дійсно хороша зустріч команд і вважаю, що все правильно йшло, аби не Росія, яка завжди незадоволена, коли щось іде правильно.

Зеленський сподівається також почути деталі розмови Трампа і Путіна. Він сказав, що вночі команди України і США вже контактували, тож з певними деталями він обізнаний. Але хотів би говорити про деталі, коли матиме прямий діалог із Трампом.

Україна готова відправити технічну команду на перемовини про наступні кроки. Коли ця зустріч відбудеться і в якому форматі – президент повідомить згоден.

Розмова Трампа і Путіна

Через тиждень після результативної зустрічі української і американської делегації в Джидді Дональд Трамп поговорив телефоном із Путіним. Цю розмову він анонсував ще 12 березня, але реалізували її лише вчора.

Росія фактично відкинула пропозицію Штатів, на яку раніше погодився Київ – повністю припинити вогонь по всій лінії зіткнення на 30 діб. Вона погодилася не бити по енергетиці і інфраструктурі, але того ж вечора завдала удару дронами.

Також Москва висунула ультиматуми як для часткового припинення вогню (зупинка мобілізації і переозброєння), так і повного (повна зупинка надання іноземної допомоги і розвідданих).