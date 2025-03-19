Адміністрація Трампа оприлюднила архівні документи про вбивство Джона Кеннеді

У вівторок, 18 березня, адміністрація Трампа оприлюднила тисячі записів, пов’язаних із вбивством президента Джона Ф. Кеннеді, пише CNN.

Телеканал зазначає, що багато файлів, пов’язаних із вбивством Джона Кеннеді, вже були оприлюднені під час адміністрації Байдена.

Трамп заявив у понеділок, що «люди чекали десятиліттями», щоб побачити 80 000 сторінок записів, пов’язаних із вбивством Кеннеді. Невдовзі після вступу на посаду він підписав указ оприлюднити документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга-молодшого.

Документи були розміщені на сайті Національного архіву у вівторок увечері. Може пройти деякий час, перш ніж дослідники, які вивчали вбивство Джона Кеннеді, зможуть ознайомитися з усіма цими документами.

Але за словами одного із дослідників, який уже бачив багато записів, немає жодних ознак того, що файли будуть містити сенсацію. Як відомо, вбивцею Кеннеді є Лі Гарві Освальд, який діяв самостійно. Кеннеді було вбито 22 листопада 1963 року під час свого візиту в Даллас. Він був смертельно поранений пострілом із гвинтівки, коли разом зі своєю дружиною Жаклін їхав у складі кортежу у відкритому лімузині вулицями міста.

У записах все ще можуть бути цікаві моменти, які допоможуть заповнити прогалини в існуючих знаннях, включаючи інформацію від ЦРУ, пов’язану з пересуваннями Освальда напередодні вбивства 22 листопада 1963 року.

Раніше очільниця національної розвідки Тулсі Габбард заявляла, що записи містять «приблизно 80 000 сторінок раніше засекречених записів, які будуть опубліковані без редагування».

Під час першого терміну Трампа він погодився не оприлюднювати повну частину записів, пов’язаних із вбивством Кеннеді, на вимогу служб національної безпеки. Але під час передвиборчої кампанії 2024 року Трамп заявив, що оприлюднить решту документів.