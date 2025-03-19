Анастасія Коновалова: «За прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тис. Такої катастрофи ще не було»
Анастасія Коновалова: «За прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тис. Такої катастрофи ще не було»
Буде зроблено в Європі. Союзники США відмовляються від американської зброї
Буде зроблено в Європі. Союзники США відмовляються від американської зброї
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко вважає, що Україні треба забути слова "наступальна операція"
Порошенко вважає, що Україні треба забути слова "наступальна операція"
Спокуса не реформувати освіту, бо це складно, обернеться тим, що ми відстанемо ще більше
Спокуса не реформувати освіту, бо це складно, обернеться тим, що ми відстанемо ще більше
Дмитро Самофалов офіційно став виконувачем обов’язків керівника департаменту охорони здоров’я Міноборони
Дмитро Самофалов офіційно став виконувачем обов’язків керівника департаменту охорони здоров’я Міноборони
Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні
Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні
Бессент розповів про доручення Трампа про нові санкції проти Росії: обмеження на 10 з 10
Бессент розповів про доручення Трампа про нові санкції проти Росії: обмеження на 10 з 10
Трамп провів розмову з Путіним (оновлено)
Трамп провів розмову з Путіним (оновлено)
ГоловнаСвіт

Адміністрація Трампа оприлюднила архівні документи про вбивство Джона Кеннеді

Документи опублікували на сайті Національного архіву.

Адміністрація Трампа оприлюднила архівні документи про вбивство Джона Кеннеді
Джон і Жаклін Кеннеді
Фото: theconversation.com

У вівторок, 18 березня, адміністрація Трампа оприлюднила тисячі записів, пов’язаних із вбивством президента Джона Ф. Кеннеді, пише CNN.

Телеканал зазначає, що багато файлів, пов’язаних із вбивством Джона Кеннеді, вже були оприлюднені під час адміністрації Байдена. 

Трамп заявив у понеділок, що «люди чекали десятиліттями», щоб побачити 80 000 сторінок записів, пов’язаних із вбивством Кеннеді. Невдовзі після вступу на посаду він підписав указ оприлюднити документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга-молодшого.

Документи були розміщені на сайті Національного архіву у вівторок увечері. Може пройти деякий час, перш ніж дослідники, які вивчали вбивство Джона Кеннеді, зможуть ознайомитися з усіма цими документами. 

Але за словами одного із дослідників, який уже бачив багато записів, немає жодних ознак того, що файли будуть містити сенсацію. Як відомо, вбивцею Кеннеді є Лі Гарві Освальд, який діяв самостійно. Кеннеді було вбито 22 листопада 1963 року під час свого візиту в Даллас. Він був смертельно поранений пострілом із гвинтівки, коли разом зі своєю дружиною Жаклін їхав у складі кортежу у відкритому лімузині вулицями міста.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

У записах все ще можуть бути цікаві моменти, які допоможуть заповнити прогалини в існуючих знаннях, включаючи інформацію від ЦРУ, пов’язану з пересуваннями Освальда напередодні вбивства 22 листопада 1963 року.

Раніше очільниця національної розвідки Тулсі Габбард заявляла, що записи містять «приблизно 80 000 сторінок раніше засекречених записів, які будуть опубліковані без редагування».

Під час першого терміну Трампа він погодився не оприлюднювати повну частину записів, пов’язаних із вбивством Кеннеді, на вимогу служб національної безпеки. Але під час передвиборчої кампанії 2024 року Трамп заявив, що оприлюднить решту документів.

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies