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Європол попереджає про збільшення злочинів з використанням штучного інтелекту

Організовані злочинні угруповання вдаються до шахрайства та платіжних систем на основі штучного інтелекту.

Європол попереджає про збільшення злочинів з використанням штучного інтелекту
Фото: Pixabay

Європол попередив, що організовані злочинні угруповання вдаються до шахрайства та платіжних систем на основі штучного інтелекту, пише Reuters.

Це дозволяє їм швидко та дешевше розширювати масштаби операцій у всьому світі та ускладнює їх розкриття. Злочинці можуть створювати повідомлення кількома мовами та дуже реалістичні обмани, щоб видавати себе за окремих осіб і шантажувати об’єкти глобальних операцій з кібершахрайства.

Злочинці також використовують штучний генеративний інтелект для виробництва матеріалів про сексуальне насильство над дітьми, йдеться у звіті правоохоронного органу.

“Сама ДНК організованої злочинності змінюється. Злочинні мережі перетворилися на глобальні, технологічно орієнтовані злочинні підприємства, що експлуатують цифрові платформи, незаконні фінансові потоки та геополітичну нестабільність для розширення свого впливу”, ‒ заявила виконавчий директор Європолу Кетрін Де Болле.

Європол включив кібератаки, контрабанду мігрантів, торгівлю наркотиками та вогнепальною зброєю, а також правопорушення у сфері управління відходами до найшвидше зростаючих кримінальних загроз на континенті.Елементи кожного кримінального процесу все частіше переміщуються в онлайн, включно зі системами вербування, комунікації та оплати.

“Ті ж якості, які роблять ШІ революційним ‒ доступність, адаптивність і складність *‒ також роблять його потужним інструментом для злочинних мереж. Ці технології автоматизують та розширюють злочинні операції, роблячи їх більш масштабованими та складнішими для виявлення”, ‒ заявив Європол.

У звіті попереджається, що поява повністю автономного штучного інтелекту, в якому системи планують та виконують завдання без людського керівництва, “може прокласти шлях до злочинних мереж, повністю контрольованих ШІ, ознаменувавши нову еру в організованій злочинності”.

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Наприкінці лютого Європол оголосив про арешт 20 осіб за поширення зображень насильства над дітьми, створеними за допомогою штучного інтелекту. 

Торік на початку грудня правоохоронці заявили про закриття зашифрованого сервісу обміну повідомленнями MATRIX, який використовувався для міжнародної торгівлі наркотиками та зброєю.

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