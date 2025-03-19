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Президенти ДР Конго та Руанди зустрілися в Катарі для мирних переговорів

Конго та Руанда підтвердили свою відданість негайному припиненню вогню, але у спільній заяві не уточнюється, як це буде реалізовано.

Президенти ДР Конго та Руанди зустрілися в Катарі для мирних переговорів
Президент ДР Конго Фелікс Чісекеді
Фото: EPA/UPG

Президент ДР Конго Фелікс Чісекеді зустрівся зі своїм руандійським колегою Полем Кагаме у Катарі у вівторок, щоб обговорити заколот на сході ДР Конго ‒ регіоні, багатому на корисні копалини, повідомляють Euronews.

Зустріч, що пройшла за посередництвом Катару, стала першою для лідерів після того, як повстанці M23, що підтримуються Руандою, захопили два великі міста в січні.

І ДР Конго, і Руанда підтвердили свою прихильність до негайного і беззастережного припинення вогню. Однак у спільній заяві не уточнюється, як це здійснюватиметься чи контролюватиметься. Раніше дві країни вже намагалися провести мирні переговори. Однак, заплановану на грудень зустріч несподівано скасували після того, як Руанда поставила підписання угоди в залежність від прямого діалогу між повстанцями та ДРК, від якого остання відмовилася.

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Переговори розпочалися тоді, коли уряд ДР Конго мав зустрітися з лідерами M23 в Анголі для переговорів про припинення вогню. Однак повстанці відмовилися від зустрічі після того, як Європейський Союз ввів санкції проти лідерів повстанців.

M23 ‒ одне з майже 100 озброєних угруповань, що діють на сході ДР Конго. Конфлікт, що триває, призвів до однієї з найсерйозніших гуманітарних криз у світі, в результаті якого понад 7 мільйонів людей залишили свою домівку.

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