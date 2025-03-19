"Радіо Свобода" подає до суду на Агентство США з глобальних медіа (USAGM), щоб заблокувати припинення федерального гранту.
Про це повідомляє пресслужба “Радіо Свобода”.
До суду також подали на посадових осіб USAGM Карі Лейка та Віктора Моралеса.
Як стверджується у скарзі, відмова "Радіо Свобода" в наданні коштів, виділених Конгресом, порушує федеральні закони, включно з Конституцією США, яка наділяє Конгрес винятковими повноваженнями щодо федеральних витрат.
"Це не час поступатися пропаганді та цензурі супротивників Америки. Ми вважаємо, що закон на нашому боці, і що святкування нашої смерті деспотами в усьому світі є передчасним", - сказав президент і генеральний директор “Радіо Свобода” Стівен Капус.
Справа розглядатиметься в окружному суді округу Колумбія США.
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Як відомо, Трамп підписав указ, спрямований на скорочення Агентства глобальних медіа США, що є материнською компанією «Голосу Америки», «Радіо Свобода» та інших міжнародних мовників Сполучених Штатів, які фінансуються урядом.
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Після припинення фінансування «Голосу Америки» в адміністрації Трампа висунули низку критичних зауважень і заявили, що платники податків більше не будуть «на гачку радикальної пропаганди».
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Наразі «Голос Америки», який мовить 49 мовами по всьому світу, призупинив свою роботу. Як медіа відновить свою роботу і чи запрацює взагалі – невідомо.