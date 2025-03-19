"Радіо Свобода" подає до суду на Агентство США з глобальних медіа (USAGM), щоб заблокувати припинення федерального гранту.

Про це повідомляє пресслужба “Радіо Свобода”.

До суду також подали на посадових осіб USAGM Карі Лейка та Віктора Моралеса.

Як стверджується у скарзі, відмова "Радіо Свобода" в наданні коштів, виділених Конгресом, порушує федеральні закони, включно з Конституцією США, яка наділяє Конгрес винятковими повноваженнями щодо федеральних витрат.

"Це не час поступатися пропаганді та цензурі супротивників Америки. Ми вважаємо, що закон на нашому боці, і що святкування нашої смерті деспотами в усьому світі є передчасним", - сказав президент і генеральний директор “Радіо Свобода” Стівен Капус.

Справа розглядатиметься в окружному суді округу Колумбія США.