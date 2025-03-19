Спокуса не реформувати освіту, бо це складно, обернеться тим, що ми відстанемо ще більше
Спокуса не реформувати освіту, бо це складно, обернеться тим, що ми відстанемо ще більше
Буде зроблено в Європі. Союзники США відмовляються від американської зброї
Буде зроблено в Європі. Союзники США відмовляються від американської зброї
Дмитро Самофалов офіційно став виконувачем обов’язків керівника департаменту охорони здоров’я Міноборони
Дмитро Самофалов офіційно став виконувачем обов’язків керівника департаменту охорони здоров’я Міноборони
Порошенко вважає, що Україні треба забути слова "наступальна операція"
Порошенко вважає, що Україні треба забути слова "наступальна операція"
Трамп провів розмову з Путіним (оновлено)
Трамп провів розмову з Путіним (оновлено)
Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні
Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні
“Застряглі астронавти” повертаються додому після 9 місяців у космосі
“Застряглі астронавти” повертаються додому після 9 місяців у космосі
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Анастасія Коновалова: «За прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тис. Такої катастрофи ще не було»
Анастасія Коновалова: «За прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тис. Такої катастрофи ще не було»
ГоловнаСвіт

"Радіо Свобода" подає до суду на Агентство США з глобальних медіа

Метою позову є блокування припинення федерального гранту.

"Радіо Свобода" подає до суду на Агентство США з глобальних медіа
Ілюстративне фото
Фото: Радіо Свобода

"Радіо Свобода" подає до суду на Агентство США з глобальних медіа (USAGM), щоб заблокувати припинення федерального гранту.

Про це повідомляє пресслужба “Радіо Свобода”.

До суду також подали на посадових осіб USAGM Карі Лейка та Віктора Моралеса.

Як стверджується у скарзі, відмова "Радіо Свобода" в наданні коштів, виділених Конгресом, порушує федеральні закони, включно з Конституцією США, яка наділяє Конгрес винятковими повноваженнями щодо федеральних витрат. 

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

"Це не час поступатися пропаганді та цензурі супротивників Америки. Ми вважаємо, що закон на нашому боці, і що святкування нашої смерті деспотами в усьому світі є передчасним", - сказав президент і генеральний директор “Радіо Свобода” Стівен Капус.

Справа розглядатиметься в окружному суді округу Колумбія США.

  • Як відомо, Трамп підписав указ, спрямований на скорочення Агентства глобальних медіа США, що є материнською компанією «Голосу Америки», «Радіо Свобода» та інших міжнародних мовників Сполучених Штатів, які фінансуються урядом. 

  • Після припинення фінансування «Голосу Америки» в адміністрації Трампа висунули низку критичних зауважень і заявили, що платники податків більше не будуть «на гачку радикальної пропаганди».

  • Наразі «Голос Америки», який мовить 49 мовами по всьому світу, призупинив свою роботу. Як медіа відновить свою роботу і чи запрацює взагалі – невідомо.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies