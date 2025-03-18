​Україна домовилося з Естонією про відкриття нових автобусних маршрутів

Міністерство розвитку громад та територій України домовилось про спрощення умов для відкриття нових автобусних маршрутів з Естонією.
Про це повідомила пресслужба міністерства.
Відтепер відкриття нових маршрутів відбуватиметься без потреби залучати паритетного партнера.
Раніше український перевізник, щоб відкрити маршрут, мав обов’язково знайти компанію з суміжної країни, яка б погодилась виконувати маршрут разом з ним. Також він міг сам відкрити таку компанію в Естонії.
Згідно досягнутим домовленостями, видані українським перевізникам дозволи на нові маршрути з Естонією діятимуть 5 років.
"Відкриття нових маршрутів без потреби шукати паритетного партнера в Естонії дозволить українським перевізникам витрачати значно менше часу та ресурсів для створення нових автобусних мереж. Крім цього, нові маршрути будуть відкриватися терміном на 5 років. Це також дозволить забезпечити сталість та прогнозованість для бізнесу", - зазначив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.
Він наголосив, що Естонія стала прихистком для десятків тисяч українців, через що є потреба забезпечити стале автобусне сполучення, особливо - в умовах відсутності авіасполучення.
Сторони домовилися також збільшити кількість дозволів на нерегулярні перевезення. У 2025 році українським перевізникам буде доступно 130 таких дозволів.
У Мінрозвитку також нагадали, що раніше Україна домовилася про спрощення відкриття автобусних маршрутів з Чехією і Словаччиною.
- У жовтні минулого року Україні відкрили доступ до Реєстру міжнародних автобусних маршрутів. Наразі їх 1237, найпопулярніший напрямок - Кишинів.