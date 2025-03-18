Суддя хоче пояснень,чому Білий дім не скасував депортаційні рейси членам венесуельських банд

Чиновники стверджують, що оскільки наказ Джеймса Боасберга був усним, а не в письмовим, його не потрібно було виконувати, а літаки вже покинули США на момент його видачі.

Федеральний суддя США хоче пояснень, чому адміністрація Дональда Трампа не виконала його наказ про припинення депортації ймовірних членів венесуельських банд, пише BBC.

Джеймс Боасберг, вищий федеральний суддя у Вашингтоні, округ Колумбія, наказав скасувати депортаційні рейси в суботу ввечері.

Представники Білого дому стверджували в судовій заяві, що вони не порушували це рішення. Зокрема, вони стверджували, що оскільки наказ Боасберга був зроблений в усній формі, а не в письмовій, він не підлягав виконанню, а літаки вже покинули США на момент його видачі.

Боасберг наказав адміністрації надати додаткову інформацію про депортацію до полудня (16:00 за Грінвічем) у вівторок. Він запросив додаткові відомості про терміни наказу, згідно з яким відбулася депортація, а також подробиці про самі польоти.

Під час слухань у понеділок Боасберг сказав, що він чітко наказав уряду розвернути літаки. “Ви хочете сказати, що відчували, що можете проігнорувати це, оскільки це не було письмове розпорядження?”, ‒ запитав він юристів Міністерства юстиції.

На тому ж засіданні в понеділок суддя сказав, що не ухвалюватиме інше рішення у справі до слухання, призначеного на п'ятницю.

Тим часом урядові юристи заявили, що депортації призупинено. Адміністрація Трампа також попросила суд усунути Боасберга від справи.