Bloomberg: Ердоган хоче зустрітися з Трампом у квітні

Президент Туреччини вважає зміцнення стратегічного партнерства між Анкарою та Вашингтоном критично важливим для регіональної стабільності.

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган працює над тим, щоб забезпечити зустріч із Дональдом Трампом у Білому домі, можливо, наприкінці квітня.

Про це пише Bloomberg з посиланням на турецьких офіційних осіб.

Ердоган вважає зміцнення стратегічного партнерства між Анкарою та Вашингтоном критично важливим для регіональної стабільності, оскільки Туреччина прагне стати відомим посередником у питаннях від України до Сирії.

За словами посадовців, роль країни як стрижня НАТО є особливо важливою, поки Штати переглядають свої зобов’язання перед Європою.

Зв’язки між США та Туреччиною були напруженими через купівлю Анкарою російської системи протиракетної оборони та підтримку Вашингтоном ополчення сирійських курдів, яке Туреччина розглядає як загрозу для країни, серед інших суперечок.

Під час телефонної розмови з Трампом у неділю Ердоган закликав президента США скасувати санкції, накладені під час його першого терміну на оборонну промисловість Туреччини внаслідок російської покупки. Він також попросив припинити виключення Туреччини з розробки бойових літаків F-35 і завершити продаж нових винищувачів F-16.

Ердоган також прагне тіснішої оборонної та економічної співпраці з Європейським Союзом в обмін на безпеку, оскільки континент шукає способи зменшити залежність від Вашингтона. Це може включати приєднання турецьких військ до майбутньої миротворчої місії в Україні.