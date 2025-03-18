Дмитро Самофалов офіційно став виконувачем обов’язків керівника департаменту охорони здоров’я Міноборони
Дмитро Самофалов офіційно став виконувачем обов’язків керівника департаменту охорони здоров’я Міноборони
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Що відбулося у Джидді і чого очікувати у процесі перемовин зі США далі?
Що відбулося у Джидді і чого очікувати у процесі перемовин зі США далі?
Сибіга назвав три фундаментальні речі, на які Україна не піде на мирних переговорах
Сибіга назвав три фундаментальні речі, на які Україна не піде на мирних переговорах
Анастасія Коновалова: «За прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тис. Такої катастрофи ще не було»
Анастасія Коновалова: «За прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тис. Такої катастрофи ще не було»
Депутат Європарламенту заявив, що США мають повернути статую Свободи Франції
Депутат Європарламенту заявив, що США мають повернути статую Свободи Франції
Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні
Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні
«Місто гріхів»: Скільки коштує Києву ракова пухлина корупції і що тисне на місцеве самоврядування насправді
«Місто гріхів»: Скільки коштує Києву ракова пухлина корупції і що тисне на місцеве самоврядування насправді
Бербок анонсувала “історичне” рішення Бундестагу про допомогу Україні
Бербок анонсувала “історичне” рішення Бундестагу про допомогу Україні
ГоловнаСвіт

Буде зроблено в Європі. Союзники США відмовляються від американської зброї

Під час недавнього “примусу України до переговорівамериканці призупинили підтримку відразу кількох контейнерів РЕБ на F-16, які ми отримали від партнерів (не від США!). Частина з них аналізує спалахи і опромінення, частина організовує зустрічну перешкоду на вхідний сигнал, змінюючи частоти і сигнатури.

Такі дії Вашингтона помітили його союзники. І зробили очевидні висновки.

Нідерландський F-16AM у Румунії.
Фото: Dutch Ministry of Defence.
Нідерландський F-16AM у Румунії.

Більшість пілонів для РЕБ на літаки важливі навіть на оперативному рівні, бо можливість діяти проти сильного сучасного ППО — це вже оперативний рівень. На кожен із контейнерів необхідно встановлювати патч, після аналізу перешкод та опромінення за останні кілька місяців. Те саме стосується і систем РЛС.

Якщо все це легко відключити дистанційно, це означає. що ні літак, ні пілон ти не купив, вони просто в оренді, якщо Вашингтон може зупиняти підтримку з політичних причин. А більшість пілонів ЄС імпортує зі США. 

Тому не дивно, що західний світ відреагував на дії та методи Дональда Трампа. Після Португалії Туреччина перестала домагатися закупівлі F-35 і зосередилася на придбанні літаків у ЄС.

Канадці очікувано слідом за торговельною війною і загороджувальними митами для запчастин до автомобілів “Форд” та на електрику, також вирішили, шукаючи альтеринативу F-35 від американської компанії Lockheed Martin, придивитися до шведських Gripen виробництва Saab. При тому, що перших 16 F-35 канадці уже оплатили, а всього планували придбати 88 винищувачів 14,2 мільярда доларів.

Тепер німці ініціювали дискусію в парламенті — чи добре, коли їхній основний союзник може дистанційно відключити озброєння, чи не варто також купувати придбати Gripen у Швеції? У 2022 році Німеччина підписала контракт на купівлю 35 F-35 вартість 10 млрд.

JAS 39 Gripen C/D злітає в аеропорту Лулео-Каллакс під час військових навчань Nordic Response 2024, Швеція, 4 березня 2024 року.
Фото: EPA/UPG
JAS 39 Gripen C/D злітає в аеропорту Лулео-Каллакс під час військових навчань Nordic Response 2024, Швеція, 4 березня 2024 року.

Така ось сталася DOGE та MAGA в галузі ВПК у нової адміністрації. 

Одна справа як для Швейцарії чекати п'ять років, поки викотять перший літак, а інша справа знати, що його можна позбавити половини функцій з кабінету у Вашингтоні. Як там було у противників закупівлі – “ЦРУ ніколи не залишатиме наших кабін?”.

Звісно, п’яте покоління — це п’яте покоління, але ненадійний продавець — це ризик, тому вибір між 4+ поколінням від шведів чи французів і забаганками ексцентричних мільярдерів, які прийшли до влади у США, — очевидні.

Тим часом, шведи вирішили скористатися діями США щодо партнерів. І не лише у сфері бойової авіації, а й, наприклад, розширити виробництво САУ, обкатавши свої “Арчери” на війні Росії проти України. 

BAE Systems Bofors вже випускає 48 САУ для армії Швеції — компенсуючи передачі в Україну та Велику Британію (британці екстрено передали нам більшу частину своїх САУ і шведи виручили їх із наявності).

Новий пакет на 300 млн для України — це дивізіон з 18 машин САУ Archer та 5 радарів КББ ARTHUR від Saab.

Британський радар контрбатарейної боротьби та артилерійської розвідки ARTHUR (Artillery Hunting Radar) працює на ЗСУ, посилюючи можливості 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки.
Фото: пресгрупи Об'єднаних сил
Британський радар контрбатарейної боротьби та артилерійської розвідки ARTHUR (Artillery Hunting Radar) працює на ЗСУ, посилюючи можливості 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки.

Нові САУ на шасі від німецького Rheinmetall — RMMV HX2 8x8, там комплекти модульного бронювання, здатні тримати великі уламки, протимінний захист, та системи пожежогасіння.

Стокгольм активно використовує уніфікацію з набагато потужнішою промисловістю Німеччини, щоб мати доступ до масштабування партій, запчастин та ремонту у разі загострення ситуації.

На сьогоднішній день Швеція та Норвегія підписали рамкову угоду щодо закупівлі приблизно 2000 німецьких важких автомобілів — там і логістика, і носії ППО Patriot, і броньовані шасі для САУ.

Швеція хоче увійти до артилерійської коаліції для України з метою її оперативної сумісності із рештою партнерів, отримання змінних стволів, збільшення кількості снарядів на місяць.

Це передбачає як інвестиції у виробництво всередині України — у ті самі “Богдани” та запасні стволи, так і передачу техніки.

РЛС контрбатарейної боротьби ARTHUR, наприклад, передали нам з Норвегії, Великої Британії та Швеції, за підсумками застосування Силами оборони України їх модернізували. І у зв'язці з “довгою рукою” вони можуть попити крові ствольної та реактивної артилерії на 30-60 км углиб, особливо якщо це Archer з високоточними “Екскалібурами”.

Застосування самохідних артилерійських установок Archer 45-ю артилерійською бригадою ЗСУ.
Фото: 45 ОАБр
Застосування самохідних артилерійських установок Archer 45-ю артилерійською бригадою ЗСУ.

Із восьми українських “Арчерів” два дістали бойові пошкодження, але вони ремонтопридатні. Машини показали себе чудово, особливо в якості контрбатарейної боротьби — у них є функція одночасного прильоту “черги” зі снарядів по одній цілі, варіант вистрілити “Бонусом”, що вражає жорсткі броньовані цілі, включаючи танки, вкрай короткий час переходу з бойового становища до маршового. Бійці 45-ої бригади зазначають, що гармата працює зі снарядами багатьох виробників, але чутлива до метальних зарядів.

Той самий BAE Systems Bofors зараз стоїть на порозі підписання договору зі Швейцарією — ймовірно, виробник показав замовникам в портфоліо, як горять юніти “другої армії світу”.

Через кілька років Україна матиме в своєму розпорядженні одну з найсильніших ППО на континенті та одну з найсильніших артилерійських шкіл не лише за компетенціями, а й за технологіями. Повторюся — всі п’ять європейських виробників САУ завалені замовленнями для України на багато років наперед. І навіть виробництво САУ Archer, однієї з найбільш високотехнологічних і найскладніших у виробництві систем, нарощують в наших інтересах.

Кирило Данильченко ака Ронін
﻿
Теми: , , , , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies