Буде зроблено в Європі. Союзники США відмовляються від американської зброї

Під час недавнього “ примусу України до переговорів ” американці призупинили підтримку відразу кількох контейнерів РЕБ на F-16, які ми отримали від партнерів (не від США!). Частина з них аналізує спалахи і опромінення, частина організовує зустрічну перешкоду на вхідний сигнал, змінюючи частоти і сигнатури.

Фото: Dutch Ministry of Defence. Нідерландський F-16AM у Румунії.

Більшість пілонів для РЕБ на літаки важливі навіть на оперативному рівні, бо можливість діяти проти сильного сучасного ППО — це вже оперативний рівень. На кожен із контейнерів необхідно встановлювати патч, після аналізу перешкод та опромінення за останні кілька місяців. Те саме стосується і систем РЛС.

Якщо все це легко відключити дистанційно, це означає. що ні літак, ні пілон ти не купив, вони просто в оренді, якщо Вашингтон може зупиняти підтримку з політичних причин. А більшість пілонів ЄС імпортує зі США.

Тому не дивно, що західний світ відреагував на дії та методи Дональда Трампа. Після Португалії Туреччина перестала домагатися закупівлі F-35 і зосередилася на придбанні літаків у ЄС.

Канадці очікувано слідом за торговельною війною і загороджувальними митами для запчастин до автомобілів “Форд” та на електрику, також вирішили, шукаючи альтеринативу F-35 від американської компанії Lockheed Martin, придивитися до шведських Gripen виробництва Saab. При тому, що перших 16 F-35 канадці уже оплатили, а всього планували придбати 88 винищувачів 14,2 мільярда доларів.

Тепер німці ініціювали дискусію в парламенті — чи добре, коли їхній основний союзник може дистанційно відключити озброєння, чи не варто також купувати придбати Gripen у Швеції? У 2022 році Німеччина підписала контракт на купівлю 35 F-35 вартість 10 млрд.

Фото: EPA/UPG JAS 39 Gripen C/D злітає в аеропорту Лулео-Каллакс під час військових навчань Nordic Response 2024, Швеція, 4 березня 2024 року.

Така ось сталася DOGE та MAGA в галузі ВПК у нової адміністрації.

Одна справа як для Швейцарії чекати п'ять років, поки викотять перший літак, а інша справа знати, що його можна позбавити половини функцій з кабінету у Вашингтоні. Як там було у противників закупівлі – “ЦРУ ніколи не залишатиме наших кабін?”.

Звісно, п’яте покоління — це п’яте покоління, але ненадійний продавець — це ризик, тому вибір між 4+ поколінням від шведів чи французів і забаганками ексцентричних мільярдерів, які прийшли до влади у США, — очевидні.

Тим часом, шведи вирішили скористатися діями США щодо партнерів. І не лише у сфері бойової авіації, а й, наприклад, розширити виробництво САУ, обкатавши свої “Арчери” на війні Росії проти України.

BAE Systems Bofors вже випускає 48 САУ для армії Швеції — компенсуючи передачі в Україну та Велику Британію (британці екстрено передали нам більшу частину своїх САУ і шведи виручили їх із наявності).

Новий пакет на 300 млн для України — це дивізіон з 18 машин САУ Archer та 5 радарів КББ ARTHUR від Saab.

Фото: пресгрупи Об'єднаних сил Британський радар контрбатарейної боротьби та артилерійської розвідки ARTHUR (Artillery Hunting Radar) працює на ЗСУ, посилюючи можливості 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки.

Нові САУ на шасі від німецького Rheinmetall — RMMV HX2 8x8, там комплекти модульного бронювання, здатні тримати великі уламки, протимінний захист, та системи пожежогасіння.

Стокгольм активно використовує уніфікацію з набагато потужнішою промисловістю Німеччини, щоб мати доступ до масштабування партій, запчастин та ремонту у разі загострення ситуації.

На сьогоднішній день Швеція та Норвегія підписали рамкову угоду щодо закупівлі приблизно 2000 німецьких важких автомобілів — там і логістика, і носії ППО Patriot, і броньовані шасі для САУ.

Швеція хоче увійти до артилерійської коаліції для України з метою її оперативної сумісності із рештою партнерів, отримання змінних стволів, збільшення кількості снарядів на місяць.

Це передбачає як інвестиції у виробництво всередині України — у ті самі “Богдани” та запасні стволи, так і передачу техніки.

РЛС контрбатарейної боротьби ARTHUR, наприклад, передали нам з Норвегії, Великої Британії та Швеції, за підсумками застосування Силами оборони України їх модернізували. І у зв'язці з “довгою рукою” вони можуть попити крові ствольної та реактивної артилерії на 30-60 км углиб, особливо якщо це Archer з високоточними “Екскалібурами”.

Фото: 45 ОАБр Застосування самохідних артилерійських установок Archer 45-ю артилерійською бригадою ЗСУ.

Із восьми українських “Арчерів” два дістали бойові пошкодження, але вони ремонтопридатні. Машини показали себе чудово, особливо в якості контрбатарейної боротьби — у них є функція одночасного прильоту “черги” зі снарядів по одній цілі, варіант вистрілити “Бонусом”, що вражає жорсткі броньовані цілі, включаючи танки, вкрай короткий час переходу з бойового становища до маршового. Бійці 45-ої бригади зазначають, що гармата працює зі снарядами багатьох виробників, але чутлива до метальних зарядів.

Той самий BAE Systems Bofors зараз стоїть на порозі підписання договору зі Швейцарією — ймовірно, виробник показав замовникам в портфоліо, як горять юніти “другої армії світу”.

Через кілька років Україна матиме в своєму розпорядженні одну з найсильніших ППО на континенті та одну з найсильніших артилерійських шкіл не лише за компетенціями, а й за технологіями. Повторюся — всі п’ять європейських виробників САУ завалені замовленнями для України на багато років наперед. І навіть виробництво САУ Archer, однієї з найбільш високотехнологічних і найскладніших у виробництві систем, нарощують в наших інтересах.