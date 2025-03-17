Новий прем'єр Канади Карні запросив Зеленського на саміт G7

Лідер Ліберальної партії Канади Марк Карні спілкується з журналістами після зборів партії в Палаті громад в Оттаві, Канада, 10

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні запросив президента України Володимира Зеленського на саміт "G7", який відбудеться у червні в канадській провінції Альберта.

Про це пише інформаційне агентство AFP

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні запросив президента Зеленського на саміт "G7" у червні. Захід пройде в канадській провінції Альберта.

Запрошення на саміт "Великої сімки" передав Зеленському під час телефонної розмови, яка відбулася на вихідних.

Канада, яка головує в "G7", прийматиме саміт у західній канадській провінції Альберта, 15-17 червня.