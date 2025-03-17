Новий прем'єр Канади Карні запросив Зеленського на саміт G7

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні запросив президента України Володимира Зеленського на саміт "G7", який відбудеться у червні в канадській провінції Альберта.
Про це пише інформаційне агентство AFP
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні запросив президента Зеленського на саміт "G7" у червні. Захід пройде в канадській провінції Альберта.
Запрошення на саміт "Великої сімки" передав Зеленському під час телефонної розмови, яка відбулася на вихідних.
Канада, яка головує в "G7", прийматиме саміт у західній канадській провінції Альберта, 15-17 червня.
- Напередодні Марк Карні обговорив по телефону з президентом Володимиром Зеленським та Міністром Британії Кіром Стармером припинення вогню між Росією та Україною. Карні наголосив, що Москва має припинити свої атаки на Україну і відмовитися від затягування процесу перемир'я.